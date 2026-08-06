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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

افزایش شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۸۲ نفر

افزایش شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۸۲ نفر

شمار کل شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۸۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۲۳۶ تن افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته یک فلسطینی بر اثر شدت جراحت به شهادت رسیده و ۵ مجروح هم به بیمارستان منتقل شده اند.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، از زمان آتش بس در ۱۱ اکتبر سال گذشته تا کنون، ۱۲۵۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴۱۲۵ نفر هم مجروح شده اند و پیکرهای ۸۰۶ نفر نیز از زیر آوار خارج شده است.

با این آمار جدید، شمار کل شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۷۳ هزار و ۳۸۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۲۳۶ نفر افزایش یافت.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه تاکید کرد که هنوز تعدادی از قربانیان زیر آوار و در جاده‌ها باقی مانده‌اند و تیمهای امدادی و دفاع مدنی به دلیل محدودیتها و حملات مداوم، تا این لحظه نتوانسته‌اند به آنها دسترسی پیدا کنند.

کد مطلب 6909867

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