افزایش شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۸۲ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته یک فلسطینی بر اثر شدت جراحت به شهادت رسیده و ۵ مجروح هم به بیمارستان منتقل شده اند.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، از زمان آتش بس در ۱۱ اکتبر سال گذشته تا کنون، ۱۲۵۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴۱۲۵ نفر هم مجروح شده اند و پیکرهای ۸۰۶ نفر نیز از زیر آوار خارج شده است.

با این آمار جدید، شمار کل شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۷۳ هزار و ۳۸۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۲۳۶ نفر افزایش یافت.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه تاکید کرد که هنوز تعدادی از قربانیان زیر آوار و در جاده‌ها باقی مانده‌اند و تیمهای امدادی و دفاع مدنی به دلیل محدودیتها و حملات مداوم، تا این لحظه نتوانسته‌اند به آنها دسترسی پیدا کنند.