رکورد ۸ ساله لاهیجان در عدم غرق شدگی؛ عملکرد ناجیان تحسین برانگیز است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه هیئت های ورزشی شهرستان با مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان گیلان، گفت: ورزش گیلان واقعا به قهرمانانی مثل ابراهیم مهربان نیاز دارد و باید همه به مدیرکل جدید برای رشد و پیشرفت این مسیر کمک کنیم.

وی با بیان اینکه در بخش خصوصی ظرفیت های کلانی در گیلان و به ویژه شهرستان لاهیجان داریم، گفت: سرمایه گذارانی زیادی در این حوزه مراجعه می کنند و تاکنون پروژه های خوبی انجام شده که باید با دعوت از آنها، برداشتن برخی موانع و تسهیل امورات، این افراد را به این امر تشویق کنیم‌.

مسچیان با اشاره به تلاش برای راه اندازی خانه جوان در شهرستان لاهیجان گفت: در سال گذشته مکانی را هم بعنوان خانه جوان انتخاب کرده بودیم و حتی اساسنامه هم تنظیم کرده بودیم که بخشی از مسئولیتی که اداره کل ورزش و جوان در راستای جوانان دارد، در اونجا صورت بگیرد ولی تاکنون راه اندازی نشده است.

فرماندار لاهیجان در پایان با اشاره به عملکرد خوب ناجیان غریق شهرستان در طول سالیان گذشته، گفت: با تلاش این عزیزان و به لطف خداوند، هشت سال متوالی هیچ مورد غرق شدگی نداشتیم.