صادقی: پایگاه قهرمانی کشتی در لاهیجان راه اندازی می شود

ابوالفضل صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن هفته تربیت بدنی به ارائه برنامه‌های این هفته پرداخت و گفت: با کمک مسئولان شهرستان لاهیجان و هیئت‌های ورزشی و با برنامه‌ریزی های منسجم، هفته‌ای مملو از فعالیت‌های ورزشی و مفرح را در پیش رو خواهیم داشت.

صادقی در ادامه افزود: ما سعی کردیم اماکن ورزشی در زمینه‌های ورزش‌های همگانی و قهرمانی و حرفه‌ای در اختیار هیئت‌های ورزشی باشد و دغدغه‌های ورزشکاران برطرف شود.

وی به بیان برخی از برنامه‌ها پرداخت و گفت: افتتاح خانه دارت با همکاری خیرین و افتتاح باشگاه‌های خصوصی تنیس خاکی از جمله برنامه‌های این هفته است و همچنین برای اولین بار فضایی مختص جوانان تحت عنوان خانه جوان تجهیز و اففتاح می‌شود.

صادقی در ادامه به برخی از همایش‌ها و مسابقات هفته تربیت بدنی اشاره کرد و گفت: از دیگر برنامه‌ها می‌توان به برگزاری همایش‌های ورزشی شامل ورزش صبحگاهی و پیاده‌روی خانوادگی و میزبانی چند مسابقه ورزشی کشوری اشاره کرد.

وی به راه اندازی پایگاه قهرمانی کشتی برای اولین بار در استان گیلان و در شهرستان لاهیجان اشاره کرد و گفت: با حمایت فدراسیون کشتی و مسئولین محلی، این مرکز در سالن تختی لاهیجان راه‌اندازی شد.

وی به وضعیت فوتبال لاهیجان نیز پرداخت و گفت: زمین چمن تختی پس از سال‌ها آماده و افتتاح شد و تیم‌های لاهیجان تمرینات خود را آغاز کرده‌اند که در فکر این هستیم که امتیار یک تیم در لیگ‌های پایین‌تر را داشته باشیم که فوتبال لاهیجان به جایگاه درخشان گذشته خودش برگردد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان لاهیجان در پایان به لزوم اهمیت به ورزش همگانی اشاره کرد و گفت: ورزش برای همه است و با ورزش کردن و فرهنگ ورزش همگانی می‌توانیم از خیلی از بیماری‌ها در جامعه جلوگیری کنیم و ما هم این هدف را داریم که فضاهایی مهیا کنیم که عموم مردم بدون هزینه بتوانند ورزش کنند.