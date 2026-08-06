به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف پزشکیان روز پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی استان که با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد، گفت: اهمیت روابط عمومی در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست و روابط عمومی دستگاه‌های دولتی باید بر اساس نیازهای روز بروزرسانی شده و آموزش ببینند.

وی ادامه داد: شبکه روابط عمومی ها باید فعال شود و امکان اشتراک گذاری منابع و تجهیزات جهت هم‌افزایی آن‌ها فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه شبکه توزیع اخبار روابط عمومی‌ها، گفت: در حوزه تولید محتوا باید تلاش کرد با جمع‌آوری روایت‌ها از دستگاه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های داخل و برون سازمانی، عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف برای مردم تبیین شود.

مشاور رسانه‌ای دفتر رییس‌جمهور همچنین افزود: باید از ظرفیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز دانشگاه هنر نیز در تولید روایت های اثرگذار باید استفاده کنیم.