  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

لزوم هم‌افزایی روابط‌ عمومی‌ها برای تبیین عملکرد دولت

لزوم هم‌افزایی روابط‌ عمومی‌ها برای تبیین عملکرد دولت

تبریز- مشاور رسانه‌ای دفتر رییس‌جمهور گفت: شبکه روابط عمومی‌ها باید فعال شود و امکان اشتراک‌گذاری منابع و تجهیزات جهت هم‌افزایی آن‌ها فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف پزشکیان روز پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی استان که با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد، گفت: اهمیت روابط عمومی در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست و روابط عمومی دستگاه‌های دولتی باید بر اساس نیازهای روز بروزرسانی شده و آموزش ببینند.

وی ادامه داد: شبکه روابط عمومی ها باید فعال شود و امکان اشتراک گذاری منابع و تجهیزات جهت هم‌افزایی آن‌ها فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه شبکه توزیع اخبار روابط عمومی‌ها، گفت: در حوزه تولید محتوا باید تلاش کرد با جمع‌آوری روایت‌ها از دستگاه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های داخل و برون سازمانی، عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف برای مردم تبیین شود.

مشاور رسانه‌ای دفتر رییس‌جمهور همچنین افزود: باید از ظرفیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز دانشگاه هنر نیز در تولید روایت های اثرگذار باید استفاده کنیم.

کد مطلب 6909945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها