به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با اشاره به شرایط دشوار استان در ماه‌های گذشته اظهار کرد: آذربایجان شرقی در جریان جنگ ۱۲ روزه، ناترازی انرژی، تنش آبی و برخی دیگر از بحران‌ها شرایط سختی را پشت سر گذاشت.

وی افزود: با همکاری دستگاه‌های مختلف، اصحاب رسانه و ظرفیت نخبگانی استان، این دوره مدیریت شد و استمرار فعالیت‌ها نشان داد که عزم جدی برای عبور از مشکلات در استان وجود دارد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه نشست با اصحاب رسانه باید به صورت مستمر برگزار شود، گفت: نقدها و مطالبات رسانه‌ها برای مدیریت استان راهگشا است و انتظار داریم رسانه‌ها در سال سوم فعالیت دولت نیز همچنان مسائل و مشکلات استان را پیگیری کنند.

سرمست با اشاره به انتقادها درباره حضور مدیریت استان در واحدهای تولیدی و پیگیری مشکلات کارخانه‌ها اظهار کرد: هدف از پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی، حمایت از سرمایه‌داران نیست، بلکه فعال بودن کارخانه‌ها ارتباط مستقیمی با معیشت کارگران و اقشار کم‌برخوردار دارد.

وی ادامه داد: اگر واحدهای تولیدی فعال باشند، اشتغال و کارآفرینی رونق می‌گیرد و نتیجه آن به کارگران و بخش‌های کم‌برخوردار جامعه می‌رسد، اما تعطیلی واحدهای تولیدی بیشترین آسیب را به همین اقشار وارد می‌کند.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: یکی از مهم‌ترین درخواست‌هایی که از کارآفرینان داشته‌ام این بوده است که با وجود مشکلات موجود، کارگران خود را تعدیل نکنند.

پیگیری مسائل آذربایجان شرقی در سطح ملی

سرمست با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ۲۲ ماه گذشته گفت: یکی از اولویت‌های مدیریت استان، تقویت ارتباط آذربایجان شرقی با مرکز کشور و پیگیری مسائل استان در سطح ملی بوده است.

وی افزود: تلاش کرده‌ایم مسائل استان را در سطح ملی دنبال کنیم و حتی اگر ۶۰ درصد این پیگیری‌ها به نتیجه برسد، باز هم می‌توان آن را دستاوردی قابل توجه دانست.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر نیرو اظهار کرد: در این دیدار مسائل مختلف استان مطرح شد و اگر حتی یکی از موضوعات پیگیری‌شده به نتیجه برسد، برای استان قابل توجه خواهد بود.

سرمست درباره آخرین وضعیت مس سونگون ورزقان گفت: موضوع استقلال مس سونگون از مطالبات مطرح‌شده در جریان انتخابات ریاست جمهوری بود و طی ماه‌های گذشته جلسات مختلفی با مسئولان دولت برای پیگیری این موضوع برگزار شده است.

وی افزود: شرکتی با عنوان «شمسا» در این زمینه تشکیل شده و فرآیند استقلال مس سونگون باید ادامه پیدا کند، اما اگر بدون توسعه زیرساخت‌ها صرفاً بر استقلال تمرکز کنیم، ممکن است در بلندمدت از برخی ظرفیت‌های لازم برای تکمیل زنجیره ارزش محروم شویم.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: کرمان و تبریز هر دو مطالباتی دارند و تلاش می‌کنیم راهکاری میانه و عملیاتی دنبال شود.

سرمست گفت: در کنار موضوع استقلال مس سونگون، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل زنجیره ارزش، انتقال حساب‌های شرکت مس و شرکت‌های بزرگ استان و پیگیری سهم آذربایجان شرقی از مالیات و ارزش افزوده را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: در زمینه انتقال حساب‌ها تا حدودی توافق‌هایی صورت گرفته است و پروژه‌های شرکت مس در حوزه‌هایی مانند جاده‌سازی و مدرسه‌سازی نیز در استان در حال اجراست.

استاندار آذربایجان شرقی از بررسی طرح پروژه‌های معدنی شمال‌غرب در نهاد ریاست جمهوری خبر داد و گفت: هدف از این طرح فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی استان از جمله مس، طلا و سایر فلزات با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های بین‌بخشی است.

وی همچنین بر استفاده از نیروهای متخصص و افراد باتجربه در مدیریت مس سونگون تأکید کرد.

پروژه‌های مسکن و تعیین تکلیف فاز دوم خاوران

سرمست با اشاره به وضعیت پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در این حوزه مشکلات اساسی وجود دارد و نمی‌توان وعده داد که همه مسائل در مدت کوتاهی برطرف خواهد شد، اما پیگیری این پروژه‌ها با جدیت ادامه دارد.

وی درباره فاز دوم خاوران تبریز گفت: این پروژه پس از ۳۳ سال تعیین تکلیف شد و برای حل مسائل آن پیگیری‌های زیادی صورت گرفت.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات برخی پروژه‌های مسکن افزود: پروژه مساکن باغمیشه نیز از جمله طرح‌هایی است که مشکلات اساسی دارد و برای رفع آنها باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، آغاز پروژه‌های جدید عمرانی دشوار است و اولویت مدیریت استان تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است. تلاش می‌کنیم در هر حوزه، پروژه‌های بزرگ و اثرگذاری که قابلیت اجرا دارند، به سرانجام برسند.

سرمست درباره وضعیت ماشین‌سازی تبریز نیز اظهار کرد: ماشین‌سازی شناسنامه صنعت تبریز است و اعتقاد داریم این مجموعه باید به اهل آن واگذار شود.

وی افزود: در رابطه با واگذاری این مجموعه، بر اساس قانون از وزارت امور اقتصادی و دارایی مهلتی درخواست کرده‌ایم تا موضوع با بررسی دقیق‌تر دنبال شود و در نهایت ماشین‌سازی به مجموعه‌ای دارای اهلیت واگذار شود.

واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در حملات اخیر

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای صنعتی استان در جریان حملات اخیر گفت: در جریان این حملات، برخی واحدهای صنعتی از جمله پتروشیمی تبریز و بلبرینگ‌سازی آسیب دیدند.

سرمست افزود: درباره میزان خسارت پتروشیمی تبریز گزارش‌هایی دریافت کرده‌ام، اما تاکنون از این مجموعه بازدید نکرده‌ام.

وی ادامه داد: از بلبرینگ‌سازی بازدید شد و مشخص شد این مجموعه آسیب جدی دیده است. بخشی از کارگران بازنشسته شده‌اند، تعدادی در واحدهای مشابه مشغول به کار شده و حدود ۴۰ نفر نیز جذب واحدهای دیگر شده‌اند.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: تعدادی از کارگران این مجموعه از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و گروهی نیز همچنان منتظر تعیین تکلیف هستند.

وی افزود: در طول جنگ جلساتی برای بررسی مشکلات این واحدها برگزار شد و تلاش‌هایی نیز برای جذب سرمایه‌گذار انجام گرفت. اخیراً چند سرمایه‌گذار برای بازسازی اعلام آمادگی کرده‌اند و طرح‌های پیشنهادی آنها در حال بررسی است.

وضعیت منابع آب استان

سرمست با اشاره به وضعیت تنش آبی در آذربایجان شرقی اظهار کرد: با همکاری مردم و دستگاه‌های مختلف، وضعیت استان در حوزه تنش آبی به شرایط مطلوبی رسیده است.

وی بر تداوم همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت مصرف و منابع آب تأکید کرد.

آمار حملات به آذربایجان شرقی در جنگ ۱۲ روزه

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به خسارات واردشده به استان در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: ۱۷ شهرستان آذربایجان شرقی در جریان این جنگ مورد حمله قرار گرفتند.

سرمست افزود: در این مدت ۳۳۳ نقطه در استان مورد اصابت قرار گرفت و تعداد اصابت‌ها بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ مورد ثبت شده است.

وی ادامه داد: در جریان این حملات ۷۶ نفر از مردم آذربایجان شرقی به شهادت رسیدند.

استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: حضور آگاهانه و زمان‌شناسانه مردم پس از جنگ ۱۲ روزه، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی بود.

وی گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی، تحریم و محدودیت‌های موجود، تلاش شد تأمین کالاهای اساسی مردم بدون اختلال انجام شود.

سرمست افزود: دستگاه‌های دولتی برای تأمین کالاهای اساسی نهایت تلاش خود را به کار گرفتند و علاوه بر تأمین نیازهای استان، در رفع نیازهای برخی استان‌های دیگر نیز مشارکت شد.

تأکید استاندار بر نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران

استاندار آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر نقش رسانه‌ها در شرایط بحرانی گفت: بدون همراهی اصحاب رسانه و همکاری آنها، مدیریت افکار عمومی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: رسانه‌ها علاوه بر اطلاع‌رسانی، در تبیین واقعیت‌ها، تقویت همبستگی اجتماعی و کمک به مدیریت بحران نقش دارند.

سرمست خاطرنشان کرد: در شرایط حساس، همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها باید تقویت شود و رسانه‌ها نیز می‌توانند با طرح نقدها و مطالبات، به شناسایی و پیگیری مشکلات استان کمک کنند.

در ادامه این نشست، ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: در نخستین جلسه پس از انتصاب در استانداری، استاندار بر حل مشکلات مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد تأکید داشت و این موضوع در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته است.