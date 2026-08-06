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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کشف دام قاچاق ۹ میلیارد ریالی در بیجار

کشف دام قاچاق ۹ میلیارد ریالی در بیجار

بیجار- فرمانده انتظامی شهرستان بیجار از کشف ۲۲ رأس دام قاچاق به ارزش ۹ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ آیت سیف‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان بیجار در راستای مقابله با قاچاق کالا و احشام، هنگام گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان وانت حامل دام مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی‌های لازم، ۲۲ رأس گوسفند فاقد مجوز حمل را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیجار با اشاره به اینکه در این رابطه راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش دام‌های کشف‌شده را ۹ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ سیف‌اللهی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق کالا و احشام خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق از اولویت‌های نیروی انتظامی است و مأموران با هرگونه اقدام غیرقانونی در این زمینه برخورد خواهند کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.

کد مطلب 6909946

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