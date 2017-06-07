کشف ۲۰۲ هزار نخ سیگار قاچاق در کبودراهنگ

سرهنگ محمدعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا ماموران انتظامی این شهرستان به یک دستگاه پژو ۲۰۶ مشکوک و آنرا متوقف کردند.

وی افزود: دربازرسی از این خودرو تعداد ۲۰۲ هزار نخ سیگار قاچاق خارجی که به طرز ماهرانه جاسازی شده بود، کشف شد.

سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالای کشف شده توسط کارشناسان بیش از ۵۰۰ میلیون ریال برآوردشد، عنوان کرد: پرونده در این خصوص تشکیل و به همراه دو نفر متهم دستگیر شده تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ با اشاره به اینکه قاچاق کالا به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند، گفت: شهروندان در صورت مشاهده بار مشکوک به قاچاق به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

وی همچنین از توقیف ۵۱۴ راس دام قاچاق به ارزش بیش از ۳ میلیارد ریال در این شهرستان خبرداد.

محمدی در تشریح این خبر گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران انتظامی این شهرستان در۴۸ ساعت گذشته اقدام به ایجاد تور ایست و بازرسی در محورهای مواصلاتی کردند.

وی افزود: ماموران به ۵ دستگاه کامیون که حامل بار احشام بود مشکوک و خودروها را متوقف کردند.

وی عنوان کرد: در بازرسی از این خودرو ها تعداد ۵۱۴راس دام بدون هرگونه مجوز و گواهی حمل از دامپزشکی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه ارزش ریالی احشام قاچاق کشف شده توسط کارشناسان بیش از ۳ میلیارد ریال برآورد شد، گفت: خودروهای حامل احشام توقیف و ۵ نفر متهم نیز تحویل مراجع قانونی شد.

