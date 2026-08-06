دستگیری قاتل کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع قتل در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی عصر امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از مناطق شهرستان، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند.
وی افزود: با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی و انجام بررسیهای اولیه مشخص شد مردی حدود ۴۵ساله بر اثر اصابت گلوله سلاح جنگی جان خود را ازدستداده و عامل قتل نیز پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت، ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با اجرای اقدامات تخصصی، سریع، دقیق و ضربتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را به همراه سلاح مورداستفاده، کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع قتل دستگیر کردند.
سرهنگ امانی، تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلافات قبلی عنوان کرده است، وی در پایان خاطرنشان کرد: متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
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