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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

دستگیری قاتل کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع قتل در کوهدشت

دستگیری قاتل کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع قتل در کوهدشت

کوهدشت - فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری قاتل کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع قتل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی عصر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از مناطق شهرستان، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی و انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد مردی حدود ۴۵ساله بر اثر اصابت گلوله سلاح جنگی جان خود را ازدست‌داده و عامل قتل نیز پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت، ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با اجرای اقدامات تخصصی، سریع، دقیق و ضربتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را به همراه سلاح مورداستفاده، کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع قتل دستگیر کردند.

سرهنگ امانی، تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلافات قبلی عنوان کرده است، وی در پایان خاطرنشان کرد: متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6909949

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