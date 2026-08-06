به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دور هفتم مذاکرات بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در رم پایتخت ایتالیا به پایان رسید.

بر اساس این گزارش، یک منبع لبنانی با اشاره به پایان دور هفتم مذاکرات بین بیروت و تل آویو گفت: دور هفتم مذاکرات با اسرائیل در رم منجر به تعیین طرف مسئول اجرای توافق‌نامه چارچوب نشد.

این منبع افزود: به دلیل اصرار اسرائیل بر تأیید اولیه و راستی آزمایی اقدامات ارتش لبنان در زوطر غربی و فرون، هیچ منطقه آزمایشی جدیدی تعیین نشده است.

منبع لبنانی تأکید کرد: هیئت ما در طول مذاکرات، مسائل مربوط به تثبیت آتش‌بس، مرزها، اسرا و مناطق آزمایشی را مطرح کرد.

به گفته منبع مذکور، این بحث در هشتمین دور مذاکرات بین لبنان و اسرائیل در آغاز سپتامبر آینده ادامه خواهد یافت و توافق شد که برای بررسی امکان صدور قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد مرحله پس از یونیفل، به شورای امنیت مراجعه شود.

رژیم صهیونیستی هم‌زمان با ادامه مذاکرات مستقیم با لبنان در رم، شامگاه چهارشنبه چند حمله هوایی به دو شهرک در جنوب لبنان انجام داد. ارتش اسرائیل نیز روز پنجشنبه از کشته شدن دو نظامی خود در جنوب لبنان خبر داد.