به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیامهر عصر امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر حضور یک سارق حرفه‌ای و تحت تعقیب در حوزه استحفاظی شهرستان خرم‌آباد، مأموران کلانتری ۱۵ ولی‌عصر (عج) با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی دقیق، موفق به شناسایی مخفیگاه این متهم شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با اشاره به اینکه در بازرسی از محل اختفای این سارق، یک قبضه سلاح شکاری پنج تیر کشف و خودروی دنا وی نیز توقیف شد، تصریح کرد: در بررسی سوابق متهم مشخص شد که وی دارای چندین فقره سابقه سرقت بوده و تحت تعقیب پلیس آگاهی استان‌های کرمان و لرستان قرار داشته است.

سرهنگ کیامهر ضمن هشدار به سارقان، تصریح کرد: پلیس بااقتدار و اشرافیت کامل، اجازه عرض‌اندام به قانون‌گریزان و سارقان را نخواهد داد و این متهم پس از تکمیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.