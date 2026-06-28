کشف ۴۴۴۰ کیلوگرم آرد یارانه ای خارج از شبکه توزیع در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد عقیل سلگی گفت: در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، مأموران پلیس موفق به شناسایی یک دستگاه کامیون حامل آرد یارانه ای شدند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو، مقدار چهار هزار و ۴۴۰ کیلوگرم آرد یارانه‌ای که خارج از شبکه رسمی توزیع حمل می‌شد، کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی اظهار کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش آرد کشف شده یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال برآورد شده و دو متهم جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.