کشف ۴۴۴۰ کیلوگرم آرد یارانه ای خارج از شبکه توزیع در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد عقیل سلگی گفت: در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، مأموران پلیس موفق به شناسایی یک دستگاه کامیون حامل آرد یارانه ای شدند.
وی افزود: در بازرسی از خودرو، مقدار چهار هزار و ۴۴۰ کیلوگرم آرد یارانهای که خارج از شبکه رسمی توزیع حمل میشد، کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی اظهار کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش آرد کشف شده یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال برآورد شده و دو متهم جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
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