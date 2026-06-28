  1. استانها
  2. مرکزی
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

کشف ۴۴۴۰ کیلوگرم آرد یارانه ای خارج از شبکه توزیع در اراک

کشف ۴۴۴۰ کیلوگرم آرد یارانه ای خارج از شبکه توزیع در اراک

اراک- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ‌مرکزی از کشف محموله چهار هزار و ۴۴۰ کیلوگرم آرد یارانه ای خارج از شبکه توزیع در محورهای مواصلاتی اراک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد عقیل سلگی گفت: در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، مأموران پلیس موفق به شناسایی یک دستگاه کامیون حامل آرد یارانه ای شدند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو، مقدار چهار هزار و ۴۴۰ کیلوگرم آرد یارانه‌ای که خارج از شبکه رسمی توزیع حمل می‌شد، کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی اظهار کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش آرد کشف شده یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال برآورد شده و دو متهم جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

کد مطلب 6873017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها