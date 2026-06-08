کشف ۳۰۰ تن مس قاچاق و هفت هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در زرندیه

به گزارش خبرگزاری مهر، با رصد اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سپاه روحالله استان مرکزی، محموله بیش از ۳۰۰ تن مس قاچاق و هفت هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در ۲ واحد صنعتی شهرستان زرندیه شناسایی شد.
معاون قضایی تعزیرات حکومتی استان مرکزی در این زمینه گفت: نظارت هرچه بیشتر بر توزیع مواد اولیه از اولویتهای این دستگاه است و در بازرسیها مشخص شد بازه زمانی ورود این مواد در سامانه جامع انبارها ثبت نشده است.
وی افزود: این موضوع نیازمند بررسیهای بیشتر است و در این خصوص پرونده تخلف تعزیراتی تشکیل شده است.
معاون قضایی تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: نتیجه بررسیها در کوتاهترین زمان ممکن به اطلاع مردم خواهد رسید.
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