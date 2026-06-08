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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۵

کشف ۳۰۰ تن مس قاچاق و هفت هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در زرندیه

کشف ۳۰۰ تن مس قاچاق و هفت هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در زرندیه

زرندیه- بیش از ۳۰۰ تن مس قاچاق و هفت هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در جریان رصد اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سپاه روح‌الله استان مرکزی، در دو واحد صنعتی زرندیه شناسایی و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با رصد اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سپاه روح‌الله استان مرکزی، محموله‌ بیش از ۳۰۰ تن مس قاچاق و هفت هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در ۲ واحد صنعتی شهرستان زرندیه شناسایی شد.

معاون قضایی تعزیرات حکومتی استان مرکزی در این زمینه گفت: نظارت هرچه بیشتر بر توزیع مواد اولیه از اولویت‌های این دستگاه است و در بازرسی‌ها مشخص شد بازه زمانی ورود این مواد در سامانه جامع انبارها ثبت نشده است.

وی افزود: این موضوع نیازمند بررسی‌های بیشتر است و در این خصوص پرونده تخلف تعزیراتی تشکیل شده است.

معاون قضایی تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: نتیجه بررسی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اطلاع مردم خواهد رسید.

کد مطلب 6853470

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