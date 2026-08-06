محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشههای دمای کمینه و بیشینه در ۲۴ ساعت گذشته حاکی از تداوم هوای گرم در اغلب نقاط استان خوزستان است.
وی افزود: براساس دادههای ایستگاههای هواشناسی، شهرهای بستان با ۵۰.۸ درجه، آبادان با ۵۰ درجه و شوش با ۵۰ درجه از جمله نقاطی بودند که دمای ۵۰ درجه و بالاتر را تجربه کردند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: همچنین شهرهای آغاجاری با ۴۹.۶ درجه، رامهرمز با ۴۹.۶ درجه، امیدیه با ۴۹.۵ درجه، رامشیر با ۴۹.۳ درجه، بهبهان با ۴۸.۹ درجه، صفیآباد دزفول با ۴۸.۸ درجه، شوشتر با ۴۸.۲ درجه، حسینیه با ۴۸.۱ درجه و اهواز با ۴۸ درجه از جمله مناطق گرم استان در شبانهروز گذشته بودهاند.
سبزهزاری ادامه داد: میانگین دمای بیشینه در سطح ایستگاههای هواشناسی استان ۴۷.۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است و دزپارت با دمای ۳۹.۶ درجه خنکترین ایستگاه استان در ۲۴ ساعت اخیر گزارش شده است.
نظر شما