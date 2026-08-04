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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹

خوزستان همچنان بر مدار گرمای شدید؛ دما از ۵۰ درجه گذشت

خوزستان همچنان بر مدار گرمای شدید؛ دما از ۵۰ درجه گذشت

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: ایستگاه هواشناسی امیدیه با ثبت دمای ۵۱ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته بوده است.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده تداوم توده هوای گرم در سراسر استان خوزستان است و روند دماها در اکثر شهرهای استان صعودی گزارش می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت ثبت‌شده دما در ایستگاه‌های مختلف هواشناسی استان افزود: در شبانه‌روز گذشته پس از امیدیه، ایستگاه‌های اهواز با ۵۰.۴ درجه سانتی‌گراد، رامشیر با ۵۰.۲ درجه سانتی‌گراد و آغاجاری با ۵۰ درجه سانتی‌گراد بالاترین دماهای استان را ثبت کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان به وضعیت دمایی سایر شهرهای استان اشاره کرد و گفت: شهرهای بهبهان و رامهرمز دمای ۴۹.۶ درجه، هویزه دمای ۴۹.۴ درجه، بستان دمای ۴۹.۲ درجه و شوشتر دمای ۴۹ درجه را پشت سر گذاشته‌اند.

سبزه‌زاری ادامه داد: شهرهای شوش و گتوند با دمای ۴۸.۹ درجه، صفی‌آباد دزفول و هفتکل با دمای ۴۸.۴ درجه، ایستگاه کشاورزی اهواز با دمای ۴۸.۲ درجه و آبادان با دمای ۴۸.۱ درجه سانتی‌گراد از دیگر نقاط بسیار گرم استان بودند.

وی تصریح کرد: همچنین دمای ایستگاه‌های مسجدسلیمان ۴۷.۹ درجه، شادگان ۴۷.۸ درجه، حسینیه و لالی ۴۷ درجه، هندیجان ۴۶.۹ درجه، بندر ماهشهر ۴۶.۳ درجه، ایذه ۴۴.۷ درجه و دزپارت ۳۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: میانگین دمای بیشینه در ۲۳ ایستگاه هواشناسی فعال استان خوزستان به ۴۸.۱ درجه سانتی‌گراد رسیده است و دزپارت با ۳۹ درجه سانتی‌گراد کمترین دمای بیشینه را در این بازه زمانی به خود اختصاص داد.

کد مطلب 6908418

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