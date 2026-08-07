تداوم هوای گرم در همدان؛ احتمال غبار رقیق در برخی نقاط استان

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهراظهار کرد: براساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی از امروز جمعه تا روز یکشنبه آسمان استان همدان کم‌وبیش با پوشش ابر همراه خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش رطوبت در منطقه در روزهای آتی، افزود: پس از این بازه زمانی، آسمان استان غالباً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان همدان درباره وضعیت دمایی استان گفت: از منظر دمایی در روزهای پیش رو ثبات نسبی در دماهای کمینه و بیشینه برقرار است و تنها نوسانات جزئی را شاهد خواهیم بود.

؛ در واقع

زاهدی همچنین از احتمال وقوع پدیده غبار رقیق طی ساعاتی از روز در بخش‌هایی از استان خبر داد و گفت: مردم استان همچنان هوای گرم تابستانی را تجربه خواهند کرد.

وی در پایان به وضعیت دما در ایستگاه‌های هواشناسی استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت ایستگاه فرودگاه همدان دمایی بین ۲۱ و ۳۶ درجه سانتی‌گراد را به ثبت رسانده است و «گل‌تپه» با ۱۸ درجه سانتی‌گراد به عنوان خنک‌ترین و اسدآباد با ۳۸ درجه سانتی‌گراد به عنوان گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.