به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و پنجاه‌ونهمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» همزمان با هفته بیست‌وسوم، شامگاه پنجشنبه ۱۵ مردادماه با حضور گسترده مردم انقلابی و ولایت‌مدار کرمانشاه برگزار خواهد شد.



این اجتماع مردمی از ساعت ۲۱ امشب آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان مسیر میدان معلم (سه‌راه مسکن) تا چهارراه شهید باهنر را با حضور پرشور خود طی خواهند کرد.



اجتماع «نحن المنتقمون» که در هفته‌های گذشته با استقبال گسترده مردم کرمانشاه همراه بوده، با هدف نمایش وحدت، همبستگی ملی، حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعلام پشتیبانی از ایران اسلامی برگزار می‌شود.



برگزارکنندگان این مراسم با تأکید بر استمرار حضور مردمی در این اجتماعات، شعار محوری این هفته را «در هر شرایطی پای کار ایرانِ جانمان هستیم» اعلام کرده‌اند.



پیش‌بینی می‌شود اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، ایثارگران، جوانان و گروه‌های مختلف مردمی همانند هفته‌های گذشته در این اجتماع حضور یافته و بار دیگر بر حمایت از ارزش‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های ملی و دینی تأکید کنند.