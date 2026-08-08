برکناری یکی از فرماندهان برجسته ارتش آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ای بی سی نیوز، منابع آگاه اعلام کردند که وزارت جنگ آمریکا چارلز کوستانزا فرمانده لشکر پنجم پیاده نظام ارتش این کشور را که مسئول هماهنگی های مربوط به حمایت از اوکراین و نیروهای بخش شرقی ناتو بوده از سمت خود برکنار کرد.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه اعلام کردند که این برکناری ۲ ماه قبل از پایان خدمت کوستانزا صورت گرفته است. هنوز دلایل این برکناری مشخص نشده است.

لشکر پنجم پیاده نظام آمریکا که بخشی از مقر آن در لهستان است از ابتدای جنگ اوکراین محور اصلی هماهنگی های عملیاتی برای حمایت نظامی از کی یف به شمار می رود.

این برکناری در شرایط حساس جنگ اوکراین و در سایه تشدید تنش های نظامی میان کی یف و مسکو صورت گرفته است.