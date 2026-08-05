۳۰ کیلومتر راه در محورهای جنوب سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح محورهای لجستیکی و کریدور شمال - جنوب در محور نیکشهر به چابهار اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساختهای حملونقل و تقویت کریدورهای ترانزیتی، ۲۰ کیلومتر از محور چابهار - نیکشهر - ایرانشهر و ۱۰ کیلومتر از محور چهارراه پایانه تا پلیسراه چابهار به بهرهبرداری رسیده است.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: برای اجرای ۲۰ کیلومتر راه در محور چابهار - نیکشهر - ایرانشهر بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است که این پروژه شامل سه قطعه اجرایی به طولهای ۳.۵، پنج و ۱۲ کیلومتر است.
وی ادامه داد: اجرای این پروژهها با احداث ۶۰ دستگاه پل، بیش از یک میلیون و ۲۵۱ هزار مترمکعب عملیات خاکی، ۲۶۳ متر ابنیه فنی و ۵۷ هزار تن آسفالت همراه بوده است.
بیجار بیان کرد: همچنین ۱۰ کیلومتر از محور چهارراه پایانه تا پلیسراه چابهار با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
وی گفت: این پروژه طی چهار سال اجرا شده و شامل ۹ دستگاه پل، ۵۴ متر ابنیه فنی، ۵۲۶ هزار مترمکعب عملیات خاکی و ۱۷ هزار و ۲۰۰ تن آسفالت است.
استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت توسعه راههای جنوب استان خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژهها نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، تسهیل دسترسی به بندر چابهار، ارتقای ظرفیت حملونقل کالا و تقویت کریدور ترانزیتی شمال - جنوب خواهد داشت.
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