به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و السلمین سید صدراله رجایی نسب صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل صدا و سیما مرکز فارس با تأکید بر نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در حفظ آرامش و امید اجتماعی، از عملکرد صدا و سیمای مرکز فارس در پوشش رویدادهای جنگ ۴۰ روزه علیه کشور قدردانی کرد و آن را مؤثر در تقویت انسجام ملی و اعتماد عمومی دانست.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در مدیریت افکار عمومی و ایجاد آرامش در جامعه، اظهار کرد: بخش مهمی از دلگرمی و آرامش مردم در روزهای دشوار، حاصل اطلاع‌رسانی دقیق، تبیین صحیح واقعیت‌ها و حضور مؤثر خبرنگاران، برنامه‌سازان و مجموعه رسانه ملی در میدان بوده است.

رئیس کل دادگستری فارس با قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران و کارکنان صدا و سیمای فارس افزود: رسانه ملی در جریان جنگ ۴۰ روزه علیه میهن اسلامی با حضور میدانی، تولید محتوای به‌هنگام و روایت دقیق وقایع، عملکردی درخور تقدیر داشت و توانست در حفظ روحیه عمومی و تقویت انسجام ملی نقش‌آفرینی کند.

رجایی نسب با اشاره به تعامل میان دستگاه‌های اجرایی استان تصریح کرد: امروز فضای همدلی، درایت و همکاری سازنده میان مجموعه‌های اثرگذار استان شکل گرفته و همکاری‌های مشترک میان دستگاه قضایی و صدا و سیمای فارس نیز از نمونه‌های موفق این هم‌افزایی است.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های مشترک رسانه و دستگاه قضایی می‌تواند در افزایش آگاهی عمومی، ارتقای سرمایه اجتماعی و تبیین اقدامات نظام قضایی نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس کل دادگستری فارس در پایان با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی اصحاب رسانه، به‌ویژه خبرنگاران و کارکنان صدا و سیمای مرکز فارس، خاطرنشان کرد: انعکاس سریع و مسئولانه اخبار، تولید محتوای امیدآفرین و روایت دقیق رویدادها، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی داشته است.