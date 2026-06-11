به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری عصر پنجشنبه در آیین قرق شکنی با اشاره به اینکه قرق‌شکنی فراتر از یک رسم کهن، راهکاری علمی برای احیای پوشش گیاهی است، اظهار داشت: این سنت دیرینه امروزه با اصول اکولوژیک تلفیق شده تا بهره‌برداری از مراتع متناسب با ظرفیت و توان زمین انجام شود.

وی افزود: مشارکت مرتعداران در صیانت از منابع ملی نقشی کلیدی دارد و بدون همراهی جوامع محلی، حفاظت پایدار از طبیعت ممکن نیست. این آیین، بستری مناسب برای تعامل میان بهره‌برداران و دستگاه‌های متولی به شمار می‌رود.

در ادامه، علی بابایی کارنامی، نماینده ساری و میاندورود در مجلس، با تأکید بر حمایت از اقتصاد مرتعداران و تولیدات دامی، خاطرنشان کرد: مجلس بر طرح‌های آبخیزداری و حفاظت از مراتع اولویت قائل است و باید زیرساخت‌های معیشتی بهره‌برداران در کنار صیانت از طبیعت فراهم شود.

گفتنی است، آیین قرق‌شکنی هر سال همزمان با مساعد شدن شرایط رویش گیاهان علوفه‌ای و تحت نظارت اداره کل منابع طبیعی برگزار می‌شود تا از چرای زودهنگام دام جلوگیری و پایداری مراتع برای فصول آینده تضمین گردد.