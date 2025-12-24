به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی شامگاه چهارشنبه در بیست‌ودومین جلسه ستاد ملی مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه هیرکانی و جنگلداری نوین در چالوس مهم‌ترین جهت‌گیری‌های اجرایی این سازمان در برنامه هفتم پیشرفت را تشریح کرد.

وی با اشاره به اینکه قانون برنامه هفتم، سازمان منابع طبیعی را مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل‌ها کرده است، گفت: تمامی اقدامات اجرایی در سطح کشور بر مبنای این تکالیف قانونی و با رویکرد علمی، فنی و پایدار دنبال می‌شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در موفقیت طرح‌ها افزود: ایجاد و توانمندسازی تشکل‌ها، تعاونی‌ها و اشخاص حقوقی محلی از طریق آموزش‌های هدفمند، از اولویت‌های اصلی سازمان است و این ظرفیت‌ها می‌توانند به‌عنوان شرکای اجرایی در کنار دولت ایفای نقش کنند.

افلاطونی، توسعه زراعت چوب را یکی از محورهای مهم اقتصادی در حوزه منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: حمایت جدی از زراعت چوب، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز کشور به چوب، موجب کاهش فشار بر جنگل‌های طبیعی خواهد شد.

وی همچنین آموزش جنگل‌نشینان و ذی‌نفعان محلی را عاملی مؤثر در افزایش سرمایه اجتماعی سازمان برشمرد و گفت: هدف از این آموزش‌ها، تبدیل ذی‌نفعان محلی به همراهان و مجریان طرح‌های منابع طبیعی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان بر ضرورت تدوین پیوست فرهنگی و رسانه‌ای برای طرح‌های منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: این پیوست‌ها می‌توانند در کاهش تعارضات اجتماعی، مدیریت چالش‌های رسانه‌ای و همراه‌سازی افکار عمومی با برنامه‌های سازمان نقش مؤثری ایفا کنند.