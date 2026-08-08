به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش لبنان از زخمی شدن نظامیان خود خبر داد.

ارتش لبنان اعلام کرد که سه نظامی لبنانی در جریان خنثی سازی مهمات منفجر نشده در شهرک زوطر غربی در جنوب لبنان زخمی شدند.

در بیانیه ارتش لبنان آمده است که جراحت یکی از مجروحان متوسط است.

عبد عزالدین، شهردار شهرک زوطر غربی، نیز به شبکه الجدید اعلام کرد: حدود ۵۰ خانواده در این شهرک هستند. پهپاد اسرائیلی که بر فراز شهرک پرواز می‌کرد آنقدر پایین بود که می‌توانستیم آن را با دست لمس کنیم.

وی از رعب و وحشت ساکنان این شهرک به علت ادامه اقدامات نقض کننده ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.

از سوی دیگر خبرنگار شبکه المنار گزارش داد که نیروهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی به سمت حومه شمال غربی شهر حداثا در جنوب لبنان حرکت کردند و یک تانک مرکاوا چندین گلوله شلیک کرد و منجر به آتش‌سوزی در منطقه شد.