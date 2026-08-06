به گزارش خبرگزاری مهر، نجمه پور ملکی اشعاری را به شهدای امنیت بمپور، شلمچه و شادگان و ۴ شهید پاسدار کاشانی در اربعین حسینی ۱۴۰۵ تقدیم کرده است. ابیات این شعر بدین شرح است:

دیده‌بان هنگ مرزی در بلوچستان سلام

میرجاوه مرزهای شرقی ایران سلام

میزبان کاروان‌های جنوب آسیا

سیستان ای زادگاه رستم دستان سلام

ای روایت‌های جریان ساز شور اربعین

ای خروش زائران هند و پاکستان سلام

موکب اقوام آشوری، کلیمی، ارمنی

ای تمرچین آخرین پایانه ادیان سلام

ای مریوان مرز وحدت آفرین در باشماق

جلوه‌های همدلی در خاک کردستان سلام

لاله‌های شادگان اسطوره‌های دهلران

مرزبانی‌های دشتستان و تنگستان سلام

لحظه‌ی مُهر گذرنامه کنار گیت‌ها

ای فراجای شلمچه زیر بمباران سلام

در تمام مرزها بی‌مرز گرم خدمتی

ای پلیس اربعین ای حافظ ایران سلام

استوار چندمی؟ ای شیشه‌ی عطر گلاب!

ای شهید پاسدارِ کربلا_کاشان سلام



از پلیس راه کشور تا پلیس راهور

تا یگان ویژه، بر سرباز و سرداران سلام

با علامت‌های دستش لحظه‌ی آهسته، ایست

می‌دهد بر زائران با چهره خندان سلام



پاسداری با جلیقه با نقاب صورتش

می‌دهد با شوق و دلگرمی به هر مهمان سلام

خسته از گشت شبانه با همان پوتین رزم

می‌دهد با زخم و تاول بر لب عطشان سلام

کودکی پشت چراغ سبز با یک شاخه گل

ناگهان فریاد زد از دورها سروان سلام

پیرمردی سینی شربت تعارف می‌کند

با زبان تشنه می‌گوید که باباجان سلام

مانده رد خون همرزم شهیدش روی خاک

آه بر قرآن جیبی در شب باران سلام

پیش چشمش زنده زنده سوخت بین شعله‌ها

لحظه آخر به یاسین می‌دهد رحمان سلام

از یگان قلعه بمپور یک تن برنگشت

بر سلحشوران ارتش در شب طوفان سلام

هر ستونی وامدار یک شهید جانفداست

هر عمودی می‌شود در نقطه پایان سلام

با هزاران پرچم خونخواهی و دلواپسی

با هزاران دل، تمنا با هزاران جان، سلام....

با شکوهی اربعینی رفت آقای شهید

از نجف تا کربلا بر پرچم ایران سلام

*زائران شبه قاره /کشورهای هند و پاکستان از جنوب آسیا هر ساله از مرز سیستان و بلوچستان راهی زیارت اربعین می شوند. که بُعد بین المللی اربعین حسینی است و کتابی با عنوان پاک سِتان با این موضوع به چاپ رسیده است.