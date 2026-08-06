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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

زائران اربعین در مرز تمرچین از حال و هوای زیارت کربلا گفتند

زائران اربعین در مرز تمرچین از حال و هوای زیارت کربلا گفتند

ارومیه - تعدادی از زائران بازگشتی از اربعین حسینی از حال و هوای زیارت کربلا با مهر سخن گفتند.

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کد مطلب 6909655

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