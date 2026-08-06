https://mehrnews.com/x3cKQp ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸ کد مطلب 6909655 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸ زائران اربعین در مرز تمرچین از حال و هوای زیارت کربلا گفتند ارومیه - تعدادی از زائران بازگشتی از اربعین حسینی از حال و هوای زیارت کربلا با مهر سخن گفتند. دریافت 33 MB کد مطلب 6909655 کپی شد مطالب مرتبط آمادگی کامل مرز تمرچین برای استقبال از موج بازگشت زائران اربعین حسینی روایتی از خدمت بر مدار عشق مشترک؛ ادیان پای کار حسین(ع) در مرز تمرچین انسداد مسیر شمال به جنوب چالوس و آزادراه تهران ـ شمال ارائه خدمات درمانی به ۳۰۰۰ زائر در مرز تمرچین و بازرگان توسط اورژانس تصادفات جرحی و فوتی برای زائری در آذربایجان غربی گزارش نشده است ترافیک سنگین در جادههای شمال؛ مسیرهای اربعین روان است برچسبها اربعین 1405 مرز تمرچین ایران جانفدا در مسیر اباعبدالله
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