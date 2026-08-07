حضور آگاهانه مردم، پشتوانه اقتدار و پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید غفاری در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه زنجان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای امنیت، بر صیانت از آرمانهای انقلاب، تداوم راه شهدا و تقویت وحدت و همبستگی ملی تأکید کرد.
وی با اشاره به حضور مردم در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: حضور مردم از پیروزی انقلاب تا دوران دفاع مقدس و عبور از مقاطع حساس، نقش تعیینکنندهای در حفظ استقلال، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی داشته و دشمنان را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است.
غفاری با اشاره به اندیشههای امام خمینی(ره) افزود: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی همواره مردم را صاحبان اصلی انقلاب و کشور میدانست و بر این باور بود که تکیهگاه نظام اسلامی، مردم هستند. از همین رو، مشارکت و نقشآفرینی مردم در عرصههای مختلف، مهمترین پشتوانه جمهوری اسلامی به شمار میرود.
دبیر جبهه فرهنگی و انقلابی استان زنجان با بیان اینکه یکی از مهمترین ابتکارات امام خمینی(ره)، پیوند میان اسلام و جمهوریت بود، تصریح کرد: جمهوری اسلامی بر دو رکن اسلامیت و جمهوریت استوار است و این دو مکمل یکدیگر هستند. اسلام، چارچوب ارزشی و اعتقادی نظام را ترسیم میکند و جمهوریت نیز با اتکا به رأی و حضور مردم، زمینه تحقق این ارزشها را فراهم میسازد.
وی با اشاره به حدیث ثقلین، بر ضرورت تمسک همزمان به قرآن کریم و اهلبیت(ع) تأکید کرد و گفت: همانگونه که جدایی قرآن از عترت موجب انحراف خواهد شد، در نظام اسلامی نیز اسلام و جمهوریت در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند و تقویت هر دو، ضامن استمرار مسیر انقلاب اسلامی است.
غفاری با اشاره به تحولات و حوادث اخیر کشور، بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام ملی، هوشیاری در برابر توطئههای دشمن و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد و افزود: سرمایه اصلی نظام، اعتماد و همراهی مردم است و حفظ این سرمایه ارزشمند، نیازمند همدلی، بصیرت، مشارکت عمومی و خدمت صادقانه به مردم است.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره با بصیرت و آگاهی در صحنه حضور داشتهاند و این حضور، بسیاری از توطئهها و تهدیدهای دشمنان را خنثی کرده و زمینهساز حفظ اقتدار، امنیت و پیشرفت کشور بوده است.
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