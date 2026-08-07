خبرنگاران چشم بیدار جامعه و زبان مطالبات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا باوقار در خطبه‌های این هفته نماز جمعه مشگین‌شهر، ضمن دعوت مردم به رعایت تقوای الهی و تسلیت فرارسیدن رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، با اشاره به اهمیت وحدت و انسجام در جامعه اظهار کرد: اختلاف و چنددستگی میان ملت‌ها زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده و در نهایت راه را برای نفوذ و سلطه دشمنان هموار می‌کند.

وی با اشاره به روایتی از امام علی(ع) درباره درخواست‌های پیامبر اکرم(ص) برای امت اسلامی افزود: پیامبر(ص) از خداوند خواست امت اسلامی با قحطی و گرسنگی نابود نشود و دشمنان بر آنان مسلط نشوند که این دو درخواست مورد پذیرش قرار گرفت، اما درخواست جلوگیری از اختلاف داخلی میان امت پذیرفته نشد.



امام جمعه مشگین‌شهر با تأکید بر اینکه وحدت واقعی باید از درون جامعه شکل بگیرد، گفت: وحدت تصنعی و تحمیلی پایدار نیست و ملت‌ها باید با تعقل، همدلی و احساس مسئولیت برای حفظ انسجام خود تلاش کنند؛ چراکه امنیت، رفاه و سعادت جامعه در سایه وحدت به دست می‌آید.

حجت الاسلام و المسلمین باوقار با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف و اختلاف میان ملت‌ها ادامه داد: دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه هستند تا اهداف خود را پیش برده و بر منابع کشورها و ملت‌ها مسلط شوند؛ بنابراین باید از اختلاف‌های موجه و غیرموجه پرهیز کرده و وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان را تقویت کنیم.

وی همچنین با اشاره به نقش مردم و نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات دشمنان اظهار کرد: مردم و نیروهای مسلح با اقتدار، استقامت و پایداری، دشمنان و شیطان بزرگ آمریکا را از رسیدن به اهداف شوم خود مأیوس کرده و زمینه اخراج آمریکا از منطقه را فراهم خواهند کرد.

امام جمعه مشگین‌شهر در ادامه با گرامیداشت ۱۷ مرداد، سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی، از خبرنگاران به عنوان یکی از ارکان مهم ارتباطی جامعه یاد کرد و گفت: خبرنگار چشم بیدار جامعه و پل ارتباطی میان ملت و حاکمیت است و با قلم متعهدانه می‌تواند مطالبات مردم و مسائل جامعه را به شکل صحیح منعکس کند.

وی افزود: خبرنگاران متعهد باید با حفظ اخلاق حرفه‌ای، صدای مردم و مطالبات آنان را با وجدان بیدار به گوش مسئولان برسانند.

امام جمعه مشگین شهر خاطرنشان کرد: خبرنگاران زبان بی‌زبانان هستند و باید با رسالت ایمانی، وجدان بیدار و معنویت قلم، در مسیر دفاع از ارزش‌ها و بیان مطالبات مردم حرکت کنند.

حجت الاسلام والمسلمین باوقار با بیان اینکه خبرنگار در تراز انقلاب اسلامی باید هوشیار و متعهد به اخلاق حرفه‌ای باشد، افزود: خبرنگار نباید شیفته شهرت و قدرت باشد، بلکه باید در مسیر حقیقت حرکت کرده و ضمن انعکاس مشکلات و مطالبات مردم، خدمات و دستاوردهای نظام را نیز به جامعه معرفی کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌منت و متعهدانه خبرنگاران در کشور و شهرستان مشگین‌شهر، بر اهمیت نقش رسانه‌ها در تقویت امید، وحدت و همدلی در جامعه تأکید کرد.