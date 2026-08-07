به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق قدرتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان انگوت با گرامیداشت روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید محمود صارمی روز خبرنگار، از تلاش‌های خبرنگاران در عرصه اطلاع‌رسانی قدردانی و اظهار کرد: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای نقش مهمی در آگاهی‌بخشی جامعه دارند و سلامت فضای رسانه‌ای در سلامت جامعه تأثیر مستقیم دارد.

وی با اشاره به توصیه‌های رهبر شهید معظم انقلاب به خبرنگاران، بر پرهیز از ترویج سوءظن، انتشار اخبار نادرست، شایعه‌پراکنی، اتهام‌زنی، عیب‌جویی بی‌منطق و حرکت در چارچوب قانون و اخلاق اسلامی تأکید کرد و افزود: رسانه‌ها باید با مسئولیت‌پذیری، اعتماد عمومی را تقویت کنند.

امام جمعه شهرستان انگوت با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، حفظ آبروی مؤمن را از مهم‌ترین مصادیق تقوا دانست و گفت: بر اساس روایات اسلامی، دفاع از آبروی مسلمان موجب استحقاق بهشت است و حرمت مؤمن از حرمت کعبه نیز بالاتر شمرده شده است.

حجت‌الاسلام قدرتی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه اشاره و بیان کرد: تکرار تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و عقب‌نشینی‌های مکرر این کشور، نشان‌دهنده ناکامی در برابر قدرت و اقتدار ایران است. هرگونه تهدید علیه زیرساخت‌های ایران، به دلیل آسیب‌پذیری متحدان آمریکا در منطقه، تبعات سنگینی برای آنان خواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از منافع و امنیت خود دفاع خواهد کرد.