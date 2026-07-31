به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله یدالله صفری در خطبه های نماز جمعه گرمی با دعوت مردم به تقوا و با تأکید بر اینکه هوای نفس بزرگ‌ترین مانع سعادت انسان است اظهار کرد: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا در برابر دشمنان ایستاده‌اند و حفظ وحدت و بصیرت، مهم‌ترین راه مقابله با توطئه‌های دشمن است.

وی با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، این مناسبت را فرصتی برای تجلی فرهنگ ایثار، مقاومت و آزادگی دانست و گفت: ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا در برابر دشمنان ایستادگی کرده و حفظ وحدت و انسجام ملی، مهم‌ترین عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن است.

آیت الله صفری با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ روانی و شایعات، از مردم خواست با صبر، بصیرت، اتحاد و تبعیت از رهبری، اجازه سوءاستفاده و ایجاد تفرقه را به دشمنان ندهند و از انسجام و آرامش جامعه پاسداری کنند.

امام جمعه شهرستان گرمی با بیان اینکه استمرار نهضت عاشورا در ایستادگی ملت ایران متجلی است، تصریح کرد: پیام آزادگی و مقاومت امام حسین (ع) همچنان الهام‌بخش ملت‌های آزاده بوده و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار، ادامه همان مسیر عزت‌طلبانه عاشوراست.