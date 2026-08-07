به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد عبادیزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته بندرعباس با تأکید بر شکست آمریکا در معادلات قدرت مقابل ملت ایران و جبهه مقاومت، گفت: کشورهای منطقه نباید با اعتماد به آمریکا و رژیم صهیونیستی، امنیت و منافع خود را به خطر بیندازند.
وی افزود: رفتارهای شتابزده، تهدیدهای مکرر و عصبانیت مسئولان آمریکا نشان میدهد این کشور در معادله قدرت با مقاومت ملت ایران و جبهه مقاومت دچار بنبست شده و راه برونرفت از شرایط کنونی را نمیداند.
عبادی زاده با اشاره به اخبار منتشرشده درباره جابهجایی تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه، افزود: مجموعه این تحرکات نشان میدهد آمریکاییها در برابر اراده ملت ایران و جبهه مقاومت با شکست مواجه شدهاند و تلاش دارند با فضاسازی و تهدید، این ناکامی را جبران کنند.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با هشدار به دولتهای منطقه، تصریح کرد: کشورهای همسایه نباید با طناب پوسیده آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد چاه شوند و پایگاهها و امکانات خود را در اختیار دشمنان جهان اسلام قرار دهند، زیرا نخستین آسیبدیدگان چنین تصمیماتی، خود این کشورها خواهند بود.
آیتالله عبادیزاده با تأکید بر لزوم اتکا به ظرفیتهای جهان اسلام، بیان کرد: دولتهای اسلامی باید به ملتهای خود اعتماد کنند و قدرت امت اسلامی را باور داشته باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره در کنار ملتهای مسلمان ایستاده و توانمندی خود را در خدمت عزت و اقتدار جهان اسلام میداند.
وی با اشاره به تهدیدهای نظامی آمریکا علیه ایران، خاطرنشان کرد: ملت ایران از تهدید هراسی ندارد و نیروهای مسلح و رزمندگان اسلام برای دفاع از کشور، انقلاب و آرمانهای نظام اسلامی آمادگی کامل دارند و هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت جنگ روایتها، گفت: ملت ایران امروز از بصیرت بالایی برخوردار است و در میدان روایتها، دوست و دشمن را بهخوبی تشخیص میدهد و تحت تأثیر فضاسازی رسانهای دشمن قرار نمیگیرد.
وی همچنین با اشاره به اجتماع میلیونی اربعین حسینی، این رویداد را جلوهای کمنظیر از وحدت و اقتدار امت اسلامی دانست و اظهار کرد: کنگره عظیم اربعین، علاوه بر نمایش همبستگی مسلمانان، فرصت ارزشمندی برای معرفی جهانی مکتب امام حسین(ع) و فرهنگ ایثار، مقاومت و آزادگی است.
آیتالله عبادیزاده افزود: یکی از مهمترین دلایل نگرانی جریان صهیونیستی و استکباری از اربعین، شکلگیری وحدت میان مسلمانان است؛ چراکه این اجتماع عظیم، شیعه و سنی و ملتهای مختلف را حول محور محبت اهلبیت(ع) گرد هم میآورد.
وی با اشاره به مشارکت اهلسنت هرمزگان در خدمترسانی به زائران اربعین، گفت: در بازدید از مواکب غرب استان، شاهد بودیم که تعدادی از این مواکب توسط برادران اهلسنت اداره میشود و آنان با اخلاص، امکانات و منازل خود را در اختیار زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) قرار دادهاند که این اقدام، جلوهای ارزشمند از وحدت اسلامی و ارادت به اهلبیت(ع) است.
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