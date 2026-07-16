اربعین بلندترین تریبون وحدت و اقتدار جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مفید حسینی کوهساری ظهر پنجشنبه در همایش سراسری مبلغان اربعین ۱۴۰۵ که در محل نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان حج و زیارت برگزار شد، با تشریح ابعاد تمدنی و بین‌المللی راهپیمایی اربعین اظهار کرد: اربعین صرفاً یک اجتماع میلیونی یا رویدادی اجتماعی نیست، بلکه پدیده‌ای الهی و تمدن‌ساز است که امروز به بزرگ‌ترین رسانه معرفی مکتب اهل‌بیت(ع) و نمایش وحدت امت اسلامی تبدیل شده است.



وی افزود: این حرکت عظیم، پیوندی عمیق میان ایمان، عقلانیت، محبت و همبستگی مسلمانان ایجاد کرده و ظرفیت بی‌نظیری برای انتقال پیام اسلام ناب و فرهنگ مقاومت در عرصه بین‌المللی فراهم آورده است.



معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه با بیان اینکه اربعین نماد اقتدار جبهه حق در برابر جبهه استکبار است، گفت: این اجتماع باشکوه، آمادگی ملت‌های مسلمان برای ایستادگی در برابر ظلم و استکبار را به نمایش می‌گذارد و به همین دلیل، جایگاهی فراتر از یک مراسم مذهبی یافته و به الگویی برای عزت و انسجام امت اسلامی تبدیل شده است.



وی ادامه داد: مبلغان باید با شناخت دقیق ابعاد معرفتی، فرهنگی و تمدنی اربعین، این مفاهیم را برای زائران تبیین کنند تا مخاطبان با ظرفیت‌های راهبردی این حرکت عظیم بیش از گذشته آشنا شوند.



مبلغان باید گفتمان اربعین را تبیین کنند



حسینی کوهساری با اشاره به منظومه فکری رهبر معظم انقلاب درباره اربعین اظهار کرد: آشنایی کامل مبلغان با این گفتمان، ضرورتی انکارناپذیر است زیرا بخش قابل توجهی از زائران هنوز با ابعاد تمدنی، معرفتی و راهبردی این حرکت بزرگ آشنایی کامل ندارند.



وی افزود: انتقال صحیح این معارف، یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های مبلغان در اربعین امسال است و باید از همه ظرفیت‌های تبلیغی برای تحقق این هدف بهره گرفته شود.



معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه با اشاره به شرایط ویژه اربعین ۱۴۰۵ گفت: اربعین امسال در امتداد تحولات مهمی قرار دارد که طی یک سال گذشته در عراق و جبهه مقاومت رخ داده و این دستاوردها باید در فضای فرهنگی اربعین برای زائران تبیین شود.



وی خاطرنشان کرد: این رویداد عظیم فرصت ارزشمندی برای تقویت روحیه مقاومت، افزایش انسجام امت اسلامی و انتقال پیام عزت و استقلال به ملت‌های مسلمان است.



کیفیت حضور زائران باید تقویت شود



حسینی کوهساری با اشاره به همزمانی برخی برنامه‌های داخلی با ایام اربعین اظهار کرد: لازم است زائران با برنامه‌ریزی مناسب، مدت حضور خود در عراق را مدیریت کنند تا ضمن بهره‌مندی از زیارت، امکان حضور در برنامه‌های مهم داخلی نیز فراهم باشد.



وی افزود: هرچند ممکن است زمان حضور برخی زائران کوتاه‌تر شود اما باید کیفیت حضور فرهنگی آنان افزایش یابد و از فرصت اربعین برای تعمیق پیام وحدت، مقاومت و همبستگی بیشترین بهره گرفته شود.



معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه پیشنهاد کرد: در ساعات مشخصی از مسیر پیاده‌روی، برنامه‌های هماهنگ فرهنگی و حماسی با حضور زائران ایرانی در مواکب اجرا شود تا جلوه‌ای از انسجام، نشاط معنوی و وحدت ملت ایران در فضای اربعین به نمایش گذاشته شود.



وی ادامه داد: اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند بر غنای فرهنگی راهپیمایی اربعین بیفزاید و پیام وحدت و اقتدار ملت ایران را به زائران دیگر کشورها منتقل کند.



قدردانی از ملت عراق باید به یک فرهنگ تبدیل شود



حسینی کوهساری با تأکید بر ضرورت قدردانی از مردم عراق، مراجع عظام تقلید، علمای نجف، رؤسای عشایر، نخبگان و مسئولان این کشور اظهار کرد: میزبانی کریمانه ملت عراق، یکی از ارکان موفقیت راهپیمایی اربعین است و شایسته است این خدمات ارزشمند برای زائران نیز تبیین شود.



وی افزود: روحیه برادری و همکاری ملت عراق در خدمت‌رسانی به زائران، سرمایه‌ای بزرگ برای جهان اسلام است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.



معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه با اشاره به برنامه‌های بین‌المللی اربعین گفت: علاوه بر فعالیت‌های تبلیغی در مسیرهای اصلی پیاده‌روی، امسال برنامه‌های متنوعی در مواکب بین‌المللی، نشست‌های علمی و همایش‌های تخصصی پیش‌بینی شده است.

معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه در پایان ابراز امیدواری کرد: همه تلاش‌های فرهنگی و تبلیغی مبلغان در اربعین، گامی مؤثر در مسیر گسترش معارف اهل‌بیت(ع)، تقویت وحدت امت اسلامی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) باشد.



وی ادامه داد: برقراری ارتباط با زائران خارجی، تقویت فعالیت‌های فرهنگی در مواکب بین‌المللی و حضور فعال مبلغان در میان زائران سایر کشورها از مهم‌ترین برنامه‌های اربعین امسال برای گسترش پیام جهانی نهضت حسینی خواهد بود.