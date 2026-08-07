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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

مقاومت مردم دشمن را به عقب‌نشینی واداشته است

مقاومت مردم دشمن را به عقب‌نشینی واداشته است

تربت حیدریه- امام جمعه تربت حیدریه گفت: مقاومت مردم و اقتدار نیروهای مسلح، دشمن را به عقب‌نشینی واداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد معلمی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر اینکه مقاومت مردم و توانمندی نیروهای مسلح موجب شکست و عقب‌نشینی دشمن در عرصه نظامی شده است، اظهار کرد: حفظ «اتحاد مقدس» و پرهیز از اختلافات داخلی، مهم‌ترین عامل برای تداوم اقتدار کشور و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

امام جمعه تربت حیدریه گفت: امروز دشمن در حوزه نظامی با روند عقب‌نشینی و شکست مواجه شده است و حتی از طریق رسانه‌های خودشان نیز می‌توان آثار استیصال و درماندگی آنان را مشاهده کرد.

وی بیان کرد: دشمن به‌تدریج در حال جمع‌آوری تجهیزات و امکانات لجستیکی خود از منطقه است و انتقال بخشی از تجهیزات به سرزمین‌های اشغالی و اروپا، نشانه‌ای از شکست مفتضحانه آنان در میدان نظامی است.

معلمی افزود: ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی مردم، زمینه‌ساز شکست نهایی دشمن خواهد بود، چراکه اقتدار امروز کشور حاصل حضور مردم در صحنه و توانمندی نیروهای مسلح است.

کد مطلب 6910383

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