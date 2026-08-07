به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمد معلمی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر اینکه مقاومت مردم و توانمندی نیروهای مسلح موجب شکست و عقبنشینی دشمن در عرصه نظامی شده است، اظهار کرد: حفظ «اتحاد مقدس» و پرهیز از اختلافات داخلی، مهمترین عامل برای تداوم اقتدار کشور و خنثیسازی توطئههای دشمنان است.
امام جمعه تربت حیدریه گفت: امروز دشمن در حوزه نظامی با روند عقبنشینی و شکست مواجه شده است و حتی از طریق رسانههای خودشان نیز میتوان آثار استیصال و درماندگی آنان را مشاهده کرد.
وی بیان کرد: دشمن بهتدریج در حال جمعآوری تجهیزات و امکانات لجستیکی خود از منطقه است و انتقال بخشی از تجهیزات به سرزمینهای اشغالی و اروپا، نشانهای از شکست مفتضحانه آنان در میدان نظامی است.
معلمی افزود: ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی مردم، زمینهساز شکست نهایی دشمن خواهد بود، چراکه اقتدار امروز کشور حاصل حضور مردم در صحنه و توانمندی نیروهای مسلح است.
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