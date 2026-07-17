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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

معلمی: مراقب کودتای نرم با شعار صلح شرافتمندانه باشید

معلمی: مراقب کودتای نرم با شعار صلح شرافتمندانه باشید

تربت حیدریه- امام جمعه تربت حیدریه خطاب به مردم گفت: مراقب کودتای نرم با شعار صلح شرافتمندانه باشید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد معلمی، ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه تربت حیدریه،خطاب به مردم با هشدار نسبت به کودتای نرم با شعار صلح شرافتمندانه، اظهار کرد: جریان‌های نفوذی و برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای با فضاسازی، شایعه‌پراکنی و القای تسلیم در برابر دشمن، به دنبال تضعیف روحیه مقاومت و ایجاد شکاف در جامعه هستند.

امام جمعه تربت حیدریه بیان کرد:برخی جریان‌های تسلیم‌طلب که سال‌ها در مدیریت کشور نقش داشته‌اند، امروز با تمسخر گفتمان مقاومت و تبرئه دشمن، در پی القای سازش هستند و باید نسبت به اهداف پشت پرده این جریان‌ها هوشیار بود.

وی بیان کرد: برخی عناصر داخلی و پادوهای دشمن با بهره‌گیری از فضای رسانه‌ای و همراه کردن برخی سلبریتی‌ها، مردم حاضر در صحنه را جنگ‌طلب معرفی می‌کنند، در حالی که همین مردم در بزنگاه‌های حساس برای دفاع از کشور جانفشانی کرده‌اند و مدعیان امروز هیچ‌گاه در میدان دفاع از انقلاب و میهن حضور نداشته‌اند.

کد مطلب 6890552

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