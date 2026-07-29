نماز جمعه پیونددهنده معنویت، وحدت و مسئولیت اجتماعی است

حجتالاسلام سیدمهدی معلمی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت ۵ مرداد، روز نماز جمعه اظهار کرد: نماز جمعه به عنوان یکی از مهمترین عبادات هفتگی مسلمانان، علاوه بر تقویت ارتباط معنوی انسان با خداوند، زمینهساز وحدت اجتماعی، تبیین مسائل جامعه و حرکت در مسیر عدالت است.
امام جمعه فریمان خراسان رضوی با اشاره به جایگاه نماز جمعه در آموزههای دینی بیان کرد: نماز جمعه محور آمیختگی و وحدت است و در روایات متعددی از آن به عنوان یکی از برترین عبادات یاد شده است.
وی افزود: این فریضه الهی هر هفته فرصتی برای مردم فراهم میکند تا ضمن تقویت ارتباط عبادی و معنوی خود با خداوند، از معارف دینی و مسائل مورد نیاز جامعه بهرهمند شوند.
معلمی با بیان اینکه نماز جمعه دارای ابعاد گسترده عرفانی و اجتماعی است، گفت: اگرچه حج از جایگاه ویژهای در سیر و سلوک معنوی برخوردار است، اما حضور آگاهانه در نماز جمعه نیز فضیلت فراوانی دارد و انسان را در مسیر رشد معنوی قرار میدهد.
امام جمعه فریمان ادامه داد: نماز جمعه تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه با مسئولیتهای اجتماعی افراد پیوند خورده است؛ به همین دلیل در روایات تأکید شده که خطبههای نماز جمعه باید به مهمترین مسائل دینی، اجتماعی و نیازهای روز جامعه بپردازد و موضوع تقوا را مورد توجه قرار دهد.
وی عدالت را از مهمترین جلوههای تقوا دانست و تصریح کرد: عدالت یعنی انسان نسبت به دیگران احساس مسئولیت داشته باشد، به همنوعان خود نیکی کند و از ظلم و گناه دوری بجوید.
معلمی خاطرنشان کرد: نماز جمعه عبادتی است که در اوج معنویت، یکی از مهمترین نیازهای جامعه یعنی عدالت را مطرح میکند و مردم را به همدلی، وحدت و رعایت حقوق یکدیگر دعوت میکند.
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