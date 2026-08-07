ماموستا آدمی: دعا و تلاش دو بال حرکت انسان به سوی سعادت است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا انور آدمی در خطبههای نماز جمعه مسجد جامع سقز با اشاره به اهمیت دعا در آموزههای اسلامی اظهار کرد: دعا بال پرواز انسان و تلاش نیروی حرکت اوست و هر دو در کنار یکدیگر مسیر موفقیت و سعادت را برای انسان هموار میکنند.
وی با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم (ص) افزود: مؤمن باید در همه شرایط زندگی، چه هنگام آسایش و چه در زمان سختی و گرفتاری، دست نیاز به سوی پروردگار بلند کند و از رحمت، مغفرت و رزق الهی غافل نشود.
دعا نشانه امید و توکل به خدا
امام جمعه موقت سقز با بیان اینکه دعا جلوهای از بندگی و اعتماد به خداوند است، تصریح کرد: دعا موجب آرامش قلب، افزایش صبر، تقویت ایمان و فراهم شدن زمینه رفع مشکلات میشود و هیچگاه نباید از رحمت الهی ناامید شد.
وی با اشاره به روایات پیامبر اکرم (ص) خاطرنشان کرد: خداوند دعاهای بندگان را بیپاسخ نمیگذارد و یا خواسته آنان را برآورده میکند، یا بلایی را از آنان دور میسازد و یا پاداش آن را برای آخرت ذخیره میکند.
ماموستا آدمی تأکید کرد: دعا هرگز جایگزین تلاش و کوشش نیست، بلکه در کنار تلاش، انسان را به موفقیت نزدیکتر میکند و امید و انگیزه ادامه مسیر را در او افزایش میدهد.
وی همچنین با توصیه به رعایت آداب دعا گفت: آغاز دعا با حمد و ثنای الهی و صلوات بر پیامبر اکرم (ص) از سفارشهای مهم دین اسلام است و زمینه استجابت دعا را فراهم میکند.
دعا برای عزت مسلمانان و رفع مشکلات جامعه
امام جمعه موقت سقز در پایان خطبهها با دعا برای سلامتی، امنیت و عزت ملت ایران و جهان اسلام، از خداوند متعال خواست مشکلات مردم، بیماران، خانوادهها و جوانان را برطرف کرده و جامعه اسلامی را از شر دشمنان محفوظ بدارد.
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