به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار خطبههای نماز جمعه این هفته شهر ایلام اظهار کرد: تهدیدهای رییسجمهور دروغگوی آمریکا هیچ اعتباری ندارد و دشمنان جرأت رویارویی با ایران را از دست دادهاند.
وی تاکید کرد: نیروهای رزمنده ایران اسلامی با هدف قرار دادن پایگاههای آمریکایی در منطقه، ضربهها و خسارتهای سنگینی به نیروی انسانی و سازوبرگهای نظامی پیشرفته دشمن وارد کردند.
امام جمعه ایلام یادآور شد: آمریکا به دلیل ناتوانی در تابآوری در برابر پاسخ کوبنده ایران، ناچار شده است فرایند کاهش نیروها و عقب کشیدن تجهیزات نظامی خود از منطقه را آغاز کند.
حجتالاسلاموالمسلمین کریمیتبار ادامه داد: سران خودباخته برخی کشورهای همسایه به جای تکیه بر نیروی اسلام، زیر چتر آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفتهاند و امروز در نقش پیامآور دشمن عمل میکنند.
وی یادآور شد: این کشورهای وابسته اکنون در برابر توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت آسیبپذیر شده و در وضعیت متزلزلی قرار دارند و توان حفاظت از خود در برابر نیروهای مقاومت را نیز ندارند.
نماینده ولی فقیه در استان ایلام با استناد به آیه ۵۱ سوره مائده، افزود: قرآن کریم به صراحت مومنان را از دوستی و تکیه بر یهود و نصارا منع کرده است.
حجتالاسلام کریمیتبار کشورهای اسلامی را از پذیرش بیگانگان به عنوان پشتیبان برحذر داشت و گفت: سران کشورهای اسلامی باید بدانند تکیه بر دشمنان جز کشتار مسلمانان هیچ عایدی دیگری ندارد.
وی بیان کرد: نخبگان، دانشگاهیان و مردم این کشورها باید قیامی شجاعانه ضد آمریکا و صهیونیستها آغاز کنند و بدانند جمهوری اسلامی همواره دست برادری به سوی آنان دراز کرده است.
خطیب جمعه ایلام بر ضرورت بازنگری در سبک زندگی بر پایه آیه ۲۱ سوره احزاب تاکید کرد و گفت: پیامبر اکرم (ص) بهترین الگوی فردی و اجتماعی برای مسلمانان به شمار میرود.
نماینده ولی فقیه در استان ایلام یادآور شد: نفوذ فرهنگ غربی در پوشش، خوراک و رفتارهای اجتماعی باید اصلاح شود و سبک زندگی اسلامی جای آن را بگیرد.
حجتالاسلامکریمیتبار به حماسه اربعین اشاره کرد و افزود: نمونههای مثبت رفتار شیعی، همچون ایثار و مهماننوازی کمنظیر مردم ایلام در روزهای اربعین، باید در سطح جامعه گسترش یابد.
وی از همه زائران، خادمان، موکبداران، نیروهای امدادی، امنیتی و ستاد اربعین استان برای ارائه خدمات شایسته به زائران حسینی قدردانی کرد.
امام جمعه ایلام همچنین با گرامیداشت روز خبرنگار و یاد شهید «محمود صارمی» بیان کرد: رسالت خطیر خبرنگار، امیدآفرینی در جامعه و ارائه خبرهای موثق و به هنگام است.
حجتالاسلام کریمیتبار بیان کرد: خبرنگار متعهد در مسیر شهادت گام برمیدارد و برپایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، خبررسانی باید موثق، بههنگام، فراگیر و امیدبخش باشد.
وی با قدردانی از کوششهای خبرنگاران در پوشش رویداد بزرگ اربعین در استان، گفت: رسانهها باید با خودداری از سیاهنمایی، روحیه امید و سرزندگی را در دل جامعه بکارند.
نماینده ولی فقیه در استان ایلام روز حمایت از صنایع کوچک (۲۱ مرداد) را گرامی داشت و گفت: صنایع کوچک یکی از مهمترین پایههای توسعه اقتصادی و تحقق تولید ملی به شمار میروند.
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