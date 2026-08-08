خبرگزاری مهر، گروه استانها - نیر احمدی: استان البرز با بهرهگیری از اقلیم متنوع و توانمندیهای علمی و اجرایی، به یکی از قطبهای تولید محصولات گلخانهای و نشاء در کشور تبدیل شده است.
در گفتگو با اکبر یونسی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، به بررسی ظرفیتها، دستاوردها و چالشهای این حوزه پرداختهایم.
توسعه چشمگیر گلخانهها
یونسی با اشاره به رشد قابلتوجه سطح گلخانههای استان اظهار کرد: در سه سال اخیر، سطح گلخانههای استان از ۳۲۰ هکتار به ۶۲۰ هکتار افزایش یافته است، یعنی رشد ۱۰۰ درصدی با وجود همه محدودیتها است.
وی در ادامه افزود: در مجموع حدود ۱۳۵ هزار تن محصولات سبزی و صیفی، توتفرنگی و دیگر محصولات در فضای گلخانهای تولید میشود. همچنین سالانه حدود سه میلیارد عدد نشاء گل و گیاه زینتی و ۱۷۵ میلیون عدد گل شاخهبریده و گلدان تولید میکنیم.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی البرز عنوان کرد: در استان البرز حدود سه میلیارد عدد نشاء تولید میکنیم که برای کشت در سطح هفتاد و پنج هزار هکتار کارایی دارد. در حالی که سطح زیر کشت سبزی و صیفی خود استان فقط هفت هزار هکتار است، بنابراین مابقی نشاء به سایر استانها صادر میشود و از این طریق چندین نوبت آبیاری کاهش مییابد که تأثیر مستقیمی در کاهش مصرف آب در کل کشور دارد.
یونسی با اشاره به اینکه استان البرز با بهرهگیری از فناوری گلخانهای، امکان تولید محصولاتی را فراهم کرده که در فضای باز کشور امکان کشت ندارند، خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از فضای کنترلشده و محیط گلخانه میشود، امکان تولید محصولات مختلف از جمله محصولات خارجی و محصولاتی که در فضای باز امکان تولیدشان نیست، فراهم میشود.
تأمین نهادههای کشاورزی در وضعیت مطلوب
معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی البرز در پاسخ به سؤالی درباره چالش تأمین کود و سم، وضعیت استان را مطلوب ارزیابی کرد.
وی گفت: خدا را شکر تاکنون بر مبنای دستورالعمل و سهمیهای که به کودهای یارانهدار تعلق گرفته، مشکلی نداشتهایم. سهمیه اوره، فسفات و پتاس جذب شده و بین کشاورزان توزیع گردیده است. گاهی ناهماهنگیهایی در حمل از پتروشیمیها وجود داشته، اما در استان ما این موضوع نمود خاصی نداشته است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر کود فسفات، کود پتاس و کود اوره به اندازه کافی موجود و از طریق سیستم توزیع الکترونیک در حال توزیع است.
برای تأمین انرژی تمهیدات لازم اندیشیده شده
یونسی با اشاره به چالش تأمین برق و گاز مورد نیاز گلخانهها اظهار کرد: برق، گاز و آب در حوزه اختیارات سازمان جهاد کشاورزی نیست، اما خوشبختانه تا این لحظه، مسائل مربوط به گازکشی و برق تمامی ۶۲۰ هکتار گلخانه انجام شده است.
وی درباره شرایط اضطراری افزود: در مواردی که کاهش گاز در کل کشور و قطعی پیش میآید، تمهیداتی اندیشیده شده است. کشاورزان سوخت جایگزین خود را معمولاً ذخیره میکنند و در زمان قطعی گاز و برق، از سوخت جایگزین برای ژنراتور و بخاریها استفاده میکنند.
یونسی با تأکید بر رویکرد حمایتی این سازمان گفت: ما در تمامی مراحل از ابتدای درخواست کشاورز برای احداث واحد تولیدی در کنارش هستیم. مسائل و مشکلات را با بخشداریها، شهرداریها و فرمانداریها در کمیسیونهای مختلف کشاورزی مطرح میکنیم و همواره سعی بر این بوده که مشکل کشاورز در حد امکانات موجود حل شود.
چشمانداز توسعه کشت گلخانهای
استان البرز با ۶۲۰ هکتار گلخانه، تولید سالانه ۱۳۵ هزار تن محصول، سه میلیارد عدد نشاء و محصولات منحصربهفردی همچون آناناس و بلوبری، جایگاه ویژهای در کشاورزی مدرن کشور دارد. توسعه کشت گلخانهای به بهرهوری بیشتر و مدیریت مصرف آب کمک کرده و زمینهساز تولید محصولات متنوع و سازگار با اقلیم کنترلشده است. حمایتهای سازمان جهاد کشاورزی و همکاری دستگاههای اجرایی، مسیر توسعه این صنعت را هموار ساخته و استان البرز را به الگویی موفق در تولیدات گلخانهای کشور تبدیل کرده است.
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