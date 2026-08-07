هشدار سرپرست ‌کمیته داوران به ناظران لیگ برتر

به گزارش خبرگزازی مهر، سمینار دانش‌افزایی ناظران داوری لیگ برتر فوتبال کشور با حضور ناظران داوری آقایان و بانوان از سراسر کشور، به میزبانی هیئت فوتبال استان اصفهان آغاز شد.

این سمینار با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی، مرور آخرین دستورالعمل‌ها و هماهنگی هرچه بیشتر ناظران داوری پیش از آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور برگزار شده و طی آن، شرکت‌کنندگان با جدیدترین مباحث و الزامات حوزه نظارت داوری آشنا می‌شوند.

در این دوره که به مدت دو روز در اصفهان برگزار می‌شود، ناظران داوری فوتبال لیگ برتر در هر دو بخش آقایان و بانوان حضور دارند و آخرین تغییرات، دستورالعمل‌ها و نکات تخصصی مرتبط با فرآیند نظارت بر مسابقات را فرا می‌گیرند.

تدریس این سمینار بر عهده اسماعیل صفیری، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال، و دانیال مرادی، رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال است که با ارائه مباحث تخصصی، ناظران داوری را برای حضور هرچه بهتر در فصل جدید مسابقات لیگ برتر آماده می‌کنند.

هیئت فوتبال استان اصفهان پس از میزبانی موفق سمینار پیش‌فصل داوران و کمک‌داوران لیگ برتر فوتبال کشور، بار دیگر میزبان یکی از مهم‌ترین رویدادهای آموزشی حوزه داوری فوتبال ایران شده است؛ رویدادی که نقش مهمی در ارتقای کیفیت نظارت بر رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور در فصل پیش‌رو خواهد داشت.