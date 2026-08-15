تخریب خودرو و مغازه با شمشیر در میانه؛ متهم شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره تخریب به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مأموران کلانتری ۱۲ میانه بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در محل، فرد موردنظر را شناسایی کردند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد این فرد هنگام تخریب شیشه‌های مغازه، از ناحیه بدن دچار بریدگی و جراحت شده و به همین دلیل در بیمارستان بستری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: متهم پس از انجام اقدامات درمانی و با هماهنگی مقام قضایی، برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رفیعی با بیان اینکه علت و انگیزه دقیق این اقدام در دست بررسی است، گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد موضوع ادامه دارد.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مجرمانه یا موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.