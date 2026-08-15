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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۲

تخریب خودرو و مغازه با شمشیر در میانه؛ متهم شناسایی شد

تخریب خودرو و مغازه با شمشیر در میانه؛ متهم شناسایی شد

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از شناسایی فردی خبر داد که با استفاده از یک قبضه شمشیر، اقدام به تخریب خودرو و مغازه یکی از شهروندان در یکی از محلات این شهرستان کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره تخریب به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مأموران کلانتری ۱۲ میانه بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در محل، فرد موردنظر را شناسایی کردند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد این فرد هنگام تخریب شیشه‌های مغازه، از ناحیه بدن دچار بریدگی و جراحت شده و به همین دلیل در بیمارستان بستری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: متهم پس از انجام اقدامات درمانی و با هماهنگی مقام قضایی، برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رفیعی با بیان اینکه علت و انگیزه دقیق این اقدام در دست بررسی است، گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد موضوع ادامه دارد.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مجرمانه یا موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6916740

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