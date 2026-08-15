هاشمی: تلاش دشمن برای قطع ارتباط جزایر در جنگ تحمیلی ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدستار هاشمی، صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این شرایط، حفظ پایداری ارتباطات و تداوم ارائه خدمات به مردم بود تا جامعه بتواند شرایط جنگی را با آرامش بیشتری پشت سر بگذارد.

وی افزود: در این مدت، خدمات مختلف کشور اعم از خدمات الکترونیکی و حضوری، شبکه‌های ارتباطی، توزیع کالا و سوخت و سایر خدمات مورد نیاز مردم باید با پایداری و امنیت بیشتری ارائه می‌شد و حوزه ارتباطات نیز در این میان نقش ویژه‌ای داشت.

هاشمی با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی در جریان جنگ مورد اصابت قرار گرفت، گفت: مردم در داخل کشور کمتر اختلالات ارتباطی را احساس کردند و این موضوع حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در حوزه ارتباطات بود. حتی برخی زیرساخت‌ها پس از بازگشت به مدار خدمت، بار دیگر مورد اصابت قرار گرفتند، اما نیروهای فنی با تلاش مستمر، خدمات را مجدداً برقرار کردند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در این شرایط، بخش قابل توجهی از خدمات بر بسترهای داخلی ارائه شد و همکاران ما حتی در روزهای تعطیل نیز در کنار مردم بودند تا ارتباطات و خدمات مورد نیاز کشور با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به اهمیت صنعت فضایی کشور نیز اظهار کرد: صنعت فضایی طی سال‌های اخیر به یکی از حوزه‌های مهم و راهبردی کشور تبدیل شده و ظرفیت‌های ارزشمندی از سوی جوانان و نخبگان کشور در این عرصه ایجاد شده است. شهادت دانشمندان و متخصصان این حوزه نیز عزم و انگیزه فعالان صنعت فضایی را برای ادامه مسیر توسعه بیشتر کرده است.

هاشمی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های خراسان شمالی گفت: امروز افتخار داریم در جمع مردم این استان حضور داشته باشیم و پروژه‌های مختلف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را دنبال کنیم. جزئیات پروژه‌های آماده بهره‌برداری در شورای اداری استان تشریح خواهد شد.

وی اقتصاد دیجیتال را یکی از مسیرهای مهم رشد اقتصادی کشور دانست و افزود: جهت‌گیری اقتصاد دنیا و کشور به سمتی است که سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کلان به‌طور جدی در حال افزایش است. بنابراین باید از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال و ایجاد زمینه رشد اقتصادی استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: پروژه‌های ارتباطی و زیرساختی، بسترساز اتفاقات مهم در حوزه اقتصاد دیجیتال هستند و امیدواریم با توسعه این زیرساخت‌ها، شاهد افزایش خدمات‌رسانی به مردم خراسان شمالی و فراهم شدن زمینه رشد اقتصادی استان باشیم.

هاشمی گفت: دشمن در جنگ تحمیلی تلاش کرد ارتباط سرزمین اصلی با جزایر را قطع کند، اما با تمهیدات انجام‌شده، ارتباطات پس از قطعی موقت در کوتاه‌ترین زمان برقرار شد.