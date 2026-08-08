محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: در ساعات بعدازظهر امروز شاهد افزایش ابر در سطح استان خواهیم بود اما از فردا یکشنبه تا روز دوشنبه به تدریج از پوشش ابر در نقاط مختلف استان کاسته شده و آسمان استان عمدتاً صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود، هرچند در ساعات بعدازظهر همچنان شاهد افزایش ابرهای پراکنده خواهیم بود.

وی در خصوص پدیده‌های جوی هفته پیش رو افزود: از روز یکشنبه تا دوشنبه در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود که به تبع آن احتمال ایجاد غبار رقیق در برخی نقاط استان وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان درباره وضعیت دمایی استان گفت: هوای نسبتاً گرم همچنان بر استان حاکم است اگرچه از پیک‌های دمایی عبور کرده‌ایم و در هفته پیش رو دمای بیشینه به ثبات نسبی خواهد رسید اما نوسانات جزئی دمایی در برخی روزها دور از انتظار نیست.

باقری‌شکیب در ادامه به گزارش ایستگاه‌های هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: در شبانه‌روز گذشته ایستگاه فرودگاه همدان دمایی بین ۱۸ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد را ثبت کرده است و در این مدت شهرستان بهار با کمینه دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه و اسدآباد با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در روز گذشته در ساعات بعدازظهر سرعت وزش باد در شهرستان فامنین به بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت رسید و به دلیل افزایش پوشش ابر در بخش‌هایی از مناطق شمال‌شرق استان بارش‌های پراکنده‌ای نیز به ثبت رسید.