به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران در با اشاره به برنامهریزی برای افتتاح چند پروژه شهری تا پایان تابستان امسال اظهار کرد: فاز دوم روددره فرحزاد در برنامه افتتاح قرار دارد و تلاش میشود این پروژه در تابستان امسال به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: مجموعه ساصد نیز یکی دیگر از پروژههایی است که در برنامه افتتاح قرار گرفته و اقدامات لازم برای تکمیل و بهرهبرداری از آن در حال پیگیری است. همچنین پروژه بامری از دیگر طرحهایی است که پیشبینی می شود تابستان امسال افتتاح شود.
معاون خدماتشهری و محیطزیست شهرداری تهران همچنین با اشاره به بوستان علیتبار در منطقه ۱۶ اظهار کرد: این پروژه نیز در برنامه افتتاح قرار دارد و تلاش میکنیم با پیشبرد اقدامات باقیمانده، زمینه بهرهبرداری از آن فراهم شود.
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