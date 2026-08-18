تلاش آمریکا برای تامین مهمات از طریق اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه یوراکتیو در گزارشی نوشت: آمریکا در حال بررسی امکان صدور مجوز برای تطبیق سامانههای پرتاب اروپایی با گلولهها و موشکهای ساخت آمریکا است.
یوراکتیو نوشت: این اقدام می تواند یکی از مشکلات کلیدی ناتو را برطرف کرده و به بهبود تبادل مهمات میان متحدان کمک کند. در حال حاضر، چندین کشور عضو این ائتلاف، سامانههای آمریکایی راکتانداز چندگانه هیمارس را در اختیار دارند.
براساس این گزارش، برخی کشورها نیز از سامانههای اسرائیلی پالس استفاده میکنند یا در حال توسعه سامانههای بومی خود هستند. این تنوع سامانهها موجب ایجاد مشکلاتی در یکسانسازی مهمات شده است، زیرا هر سامانه به گلولهها و موشکهای خاص خود نیاز دارد.
در گزارش یوراکتیو تأکید شده است که مخالفت واشنگتن با این موضوع عمدتاً ماهیتی تجاری داشته است. تولیدکنندگان آمریکایی مهمات علاقهمند بودند انحصار تأمین مهمات برای سامانههای خود را حفظ کنند. با این حال، اکنون موضع آمریکا در حال تغییر است. این کشور به سمت استقرار بخش بیشتری از صنایع موشکی خود در خاک اروپا حرکت میکند.
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