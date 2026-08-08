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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۵

تصادف زنجیره‌ای در محور سرمست ـ گیلانغرب ۳ کشته برجا گذاشت

تصادف زنجیره‌ای در محور سرمست ـ گیلانغرب ۳ کشته برجا گذاشت

کرمانشاه- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کرمانشاه از جان‌باختن سه نفر و مصدومیت چهار نفر در تصادف زنجیره‌ای چهار دستگاه خودرو در محور سرمست به گیلانغرب خبر داد.

مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور مواصلاتی سرمست به گیلانغرب و جان‌باختن سه نفر در این حادثه خبر داد.

وی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۲:۴۶ شب گذشته، جمعه ۱۶ مردادماه، در محدوده پیش از گردنه قلاجه در محور سرمست به گیلانغرب رخ داد و در جریان آن چهار دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه افزود: خودروهای درگیر در این حادثه شامل یک دستگاه تریلی، یک دستگاه پژو پارس، یک دستگاه سمند و یک دستگاه ساینا بودند که بر اثر برخورد زنجیره‌ای، تعدادی از سرنشینان خودروها مصدوم شدند.

قلعه‌سفیدی تصریح کرد: شدت برخورد در این حادثه به حدی بود که خودروی پژو پارس دچار حریق شد و نیروهای امدادی پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق و رهاسازی مصدومان را انجام دادند.

وی ادامه داد: پس از حضور نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی در محل حادثه و انجام ارزیابی‌های اولیه، چهار مصدوم این سانحه تحت اقدامات درمانی اولیه قرار گرفتند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: چهار مصدوم این حادثه با استفاده از یک دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال‌احمر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

قلعه‌سفیدی با ابراز تأسف از جان‌باختن سه نفر در این حادثه، خاطرنشان کرد: متأسفانه در این تصادف زنجیره‌ای سه نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند.

وی درباره علت وقوع این سانحه نیز اظهار کرد: علت دقیق این حادثه در دست بررسی است و کارشناسان پلیس راه پس از بررسی صحنه تصادف، علت و عوامل مؤثر در وقوع آن را اعلام خواهند کرد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در پایان بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، توجه به شرایط جاده و حفظ فاصله طولی مناسب از سوی رانندگان تأکید کرد.

کد مطلب 6910756

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