مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور مواصلاتی سرمست به گیلانغرب و جان‌باختن سه نفر در این حادثه خبر داد.



وی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۲:۴۶ شب گذشته، جمعه ۱۶ مردادماه، در محدوده پیش از گردنه قلاجه در محور سرمست به گیلانغرب رخ داد و در جریان آن چهار دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند.



رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه افزود: خودروهای درگیر در این حادثه شامل یک دستگاه تریلی، یک دستگاه پژو پارس، یک دستگاه سمند و یک دستگاه ساینا بودند که بر اثر برخورد زنجیره‌ای، تعدادی از سرنشینان خودروها مصدوم شدند.



قلعه‌سفیدی تصریح کرد: شدت برخورد در این حادثه به حدی بود که خودروی پژو پارس دچار حریق شد و نیروهای امدادی پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق و رهاسازی مصدومان را انجام دادند.



وی ادامه داد: پس از حضور نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی در محل حادثه و انجام ارزیابی‌های اولیه، چهار مصدوم این سانحه تحت اقدامات درمانی اولیه قرار گرفتند.



رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: چهار مصدوم این حادثه با استفاده از یک دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال‌احمر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.



قلعه‌سفیدی با ابراز تأسف از جان‌باختن سه نفر در این حادثه، خاطرنشان کرد: متأسفانه در این تصادف زنجیره‌ای سه نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند.



وی درباره علت وقوع این سانحه نیز اظهار کرد: علت دقیق این حادثه در دست بررسی است و کارشناسان پلیس راه پس از بررسی صحنه تصادف، علت و عوامل مؤثر در وقوع آن را اعلام خواهند کرد.



رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در پایان بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، توجه به شرایط جاده و حفظ فاصله طولی مناسب از سوی رانندگان تأکید کرد.