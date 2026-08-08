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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۴

ترخیص اتوبوس‌های وارداتی از منطقه آزاد فرودگاه امام(ره) سرعت می‌گیرد

ترخیص اتوبوس‌های وارداتی از منطقه آزاد فرودگاه امام(ره) سرعت می‌گیرد

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران از ترخیص اتوبوس‌های چینی از منطقه آزاد فرودگاه امام (ره) به محض صدور ابلاغیه جدید در این زمینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده درخصوص روند ترخیص اتوبوس‌های وارداتی به کشور، اظهار کرد: در مدت اخیر جلساتی با مدیر فرودگاه امام خمینی(ره) برای ترخیص اتوبوس‌های وارداتی از چین به کشور از منطقه آزاد فرودگاه برگزار کردیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران تأکید کرد: به محض اینکه ابلاغیه جدید صادر شود، از ظرفیت منطقه آزاد فرودگاه استفاده خواهیم کرد که به واردات اتوبوس‌ها سرعت دهیم.

علیزاده همچنین تصریح کرد: با ترخیص اتوبوس‌ها از منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره)، دیگر با مشکلات گمرکی در جنوب کشور و تأخیر در ترخیص مواجه نخواهیم بود.

گفتنی است، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران پیش از این از آغاز واردات اتوبوس‌های برقی، متروباس‌ها و اتوبوس‌های خطوط تندور با فراهم شدن شرایط جنوب کشور خبر داده بود.

کد مطلب 6910771

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    نظرات

    • علی رضا IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
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      پاسخ
      سلام خدا قوت حدودا آخرین نوسازی ناوگان اتوبوسی بی ار تی مربوط به بیش از ۱۵ سال گذشته که همچنان درحال تردد در تهران هستند مجدد از زحمات و تلاشهای همه عزیزانی که در انجام و به سرانجام رسیدن اجرایی شدن این نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری حتی اندک قدمی هم که برداشته باشند بسیار بزرگ و موجبات رفاه شهروندان را بدنبال دارد سپاس فراوان از زحمات شما عزیزان در کلیه معاونت های شهرداری تهران

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