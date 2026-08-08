به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده درخصوص روند ترخیص اتوبوسهای وارداتی به کشور، اظهار کرد: در مدت اخیر جلساتی با مدیر فرودگاه امام خمینی(ره) برای ترخیص اتوبوسهای وارداتی از چین به کشور از منطقه آزاد فرودگاه برگزار کردیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران تأکید کرد: به محض اینکه ابلاغیه جدید صادر شود، از ظرفیت منطقه آزاد فرودگاه استفاده خواهیم کرد که به واردات اتوبوسها سرعت دهیم.
علیزاده همچنین تصریح کرد: با ترخیص اتوبوسها از منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره)، دیگر با مشکلات گمرکی در جنوب کشور و تأخیر در ترخیص مواجه نخواهیم بود.
گفتنی است، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران پیش از این از آغاز واردات اتوبوسهای برقی، متروباسها و اتوبوسهای خطوط تندور با فراهم شدن شرایط جنوب کشور خبر داده بود.
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