به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده درخصوص روند ترخیص اتوبوس‌های وارداتی به کشور، اظهار کرد: در مدت اخیر جلساتی با مدیر فرودگاه امام خمینی(ره) برای ترخیص اتوبوس‌های وارداتی از چین به کشور از منطقه آزاد فرودگاه برگزار کردیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران تأکید کرد: به محض اینکه ابلاغیه جدید صادر شود، از ظرفیت منطقه آزاد فرودگاه استفاده خواهیم کرد که به واردات اتوبوس‌ها سرعت دهیم.

علیزاده همچنین تصریح کرد: با ترخیص اتوبوس‌ها از منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره)، دیگر با مشکلات گمرکی در جنوب کشور و تأخیر در ترخیص مواجه نخواهیم بود.

گفتنی است، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران پیش از این از آغاز واردات اتوبوس‌های برقی، متروباس‌ها و اتوبوس‌های خطوط تندور با فراهم شدن شرایط جنوب کشور خبر داده بود.