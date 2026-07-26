تصادف اتوبوس ولیعصر و پرسش دوباره درباره ایمنی ناوگان پایتخت

به گزارش خبرنگار شهری مهر، در ساعت ۱۴:۴۵ روز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵، حرکت ناگهانی یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد در خیابان ولیعصر (عج) و برخورد آن با چند خودرو و موتورسیکلت، به مصدومیت تعدادی از شهروندان منجر شد. این حادثه بار دیگر موضوع ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و وضعیت اتوبوس‌های فرسوده پایتخت را به یکی از مطالبات جدی شهروندان تبدیل کرد. هرچند بررسی‌های فنی درباره علت وقوع این حادثه همچنان ادامه دارد، اما این اتفاق بار دیگر ضرورت نوسازی ناوگان، توسعه تعمیرات پیشگیرانه و ارتقای استانداردهای ایمنی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است.

این حادثه در شرایطی رخ داد که مدیریت شهری طی ماه‌های اخیر روند نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را با ورود اتوبوس‌های جدید دنبال کرده و بخشی از ناوگان نیز تحت تعمیرات اساسی و بازسازی قرار گرفته است، با این حال همچنان تعدادی از اتوبوس‌های قدیمی در خطوط شهری فعالیت می‌کنند.

علت حادثه هنوز مشخص نیست

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این حادثه اظهار کرد: ما نیز از طریق رسانه‌ها در جریان این حادثه قرار گرفتیم. یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد در مسیر خیابان ولیعصر (عج) پس از بروز نقص فنی و در شرایطی که عملیات تعمیر آن در محل انجام شده و آماده اعزام به تعمیرگاه بوده، به حرکت درآمده و با چند خودرو و موتورسیکلت برخورد کرده که این حادثه منجر به مصدومیت چند نفر شد.

وی افزود: موضوع از سوی کمیسیون پیگیری شده و در حال حاضر کمیته فنی شرکت واحد در حال بررسی ابعاد مختلف حادثه است و هنوز علت قطعی به حرکت درآمدن اتوبوس اعلام نشده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تأکید کرد: باید اجازه دهیم کارشناسان فنی بررسی‌های دقیق خود را انجام دهند تا بدون مستندات، قضاوتی صورت نگیرد و حقی از کسی تضییع نشود. با این حال این اتفاق، حادثه تلخی بود و همه ما را متأثر کرد و قطعاً تا روشن شدن علت آن، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

فرسودگی ناوگان؛ چالشی که همچنان پابرجاست

تشکری هاشمی با اشاره به وضعیت بخشی از ناوگان اتوبوسرانی تهران گفت: اینکه بسیاری از اتوبوس‌های ما به سن فرسودگی رسیده‌اند و نیازمند اورهال، تعمیرات اساسی و حتی خروج از چرخه خدمت هستند، موضوع تازه‌ای نیست و بارها در صحن شورای شهر درباره آن تذکر داده‌ایم.

وی ادامه داد: شورا هر سال برای بازسازی ناوگان بودجه اختصاص می‌دهد تا تعمیرات اساسی شامل موتور، گیربکس، سیستم ترمز، جلوبندی و سایر بخش‌های فنی انجام شود و اگر اتوبوسی قابلیت ادامه خدمت داشته باشد، پس از بازسازی دوباره به ناوگان بازگردد.

به گفته وی، بخشی از این اقدامات نیز به کیفیت خدمات‌رسانی مربوط می‌شود و مواردی مانند مناسب بودن فضای داخلی اتوبوس، روشن بودن سامانه سرمایشی و ارتقای شرایط رفاهی مسافران نیز همواره مورد تأکید شورای شهر بوده است.

ورود اتوبوس‌های جدید ادامه دارد

این حادثه در شرایطی رخ داد که روند نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران همچنان ادامه دارد. بر اساس آخرین اعلام مسئولان شهری، تاکنون ۱۰۱ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری دوکابین وارد ناوگان شده و ۹۹ دستگاه دیگر نیز تا پایان شهریور به ناوگان اضافه خواهد شد. همچنین ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی نیز در خطوط اتوبوسرانی پایتخت فعال هستند؛ با این حال بخشی از اتوبوس‌های قدیمی همچنان در حال خدمت‌رسانی بوده و نیازمند تعمیرات اساسی یا خروج از چرخه بهره‌برداری هستند.

تعمیرات انجام می‌شود اما کافی نیست

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه عملیات بازسازی ناوگان در حال انجام است، گفت: تعمیرات انجام می‌شود اما طبیعی است که همه ناوگان به صورت همزمان امکان اورهال ندارند و هر سال تعداد مشخصی از اتوبوس‌ها وارد چرخه تعمیرات اساسی می‌شوند.

وی افزود: باید تلاش کنیم تعداد اتوبوس‌هایی که در انتظار تعمیر هستند به حداقل برسد، زیرا هرچه تعمیرات پیشگیرانه با سرعت بیشتری انجام شود، احتمال بروز خرابی‌های ناگهانی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

این در حالی است که مدیریت شهری از ادامه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی خبر می‌دهد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد تاکنون ۲ هزار و ۴۶۰ دستگاه اتوبوس نوسازی شده و حدود ۸۰ درصد برنامه نوسازی ناوگان محقق شده است. وی همچنین از بازسازی اساسی ۷۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین قدیمی خبر داد و گفت این اتوبوس‌ها پس از اورهال دوباره به چرخه خدمت بازخواهند گشت.

تفاوت نقص فنی مستمر و نقص فنی ناگهانی

تشکری هاشمی با تشریح انواع نقص فنی در ناوگان اتوبوسرانی گفت: نقص فنی دو حالت دارد؛ یا نقصی است که از قبل وجود دارد و راننده از آن مطلع است که در این شرایط اتوبوس اجازه ادامه خدمت ندارد و بلافاصله به تعمیرگاه اعزام می‌شود، یا نقصی است که در حین خدمت و به صورت ناگهانی ایجاد می‌شود و نیازمند امدادرسانی یا انتقال خودرو به تعمیرگاه است.

وی درباره حادثه اخیر نیز اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، اتوبوس پس از بروز نقص فنی متوقف شده، راننده با امداد شرکت واحد تماس گرفته و عملیات تعمیر در محل انجام شده است، اما در حالی که مراحل اداری تکمیل گزارش در حال انجام بوده، اتوبوس به حرکت درآمده است.

آموزش رانندگان و تعمیرات پیشگیرانه

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران یکی از راهکارهای کاهش این حوادث را توسعه تعمیرات پیشگیرانه و آموزش مستمر رانندگان دانست و گفت: هرچه تعمیرات پیشگیرانه به موقع انجام شود، احتمال بروز خرابی‌های ناگهانی در سطح شهر کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: همچنین رانندگان، چه نیروهای باسابقه و چه رانندگان جدید، باید به صورت مستمر آموزش ببینند و تمامی دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنند.

معاینه فنی به معنای مصونیت کامل نیست

تشکری هاشمی در پایان با اشاره به وضعیت معاینه فنی ناوگان گفت: تمام اتوبوس‌های شرکت واحد در زمان مقرر معاینه فنی می‌شوند، اما داشتن معاینه فنی به این معنا نیست که وسیله نقلیه تا نوبت بعدی هیچ‌گونه نقص فنی پیدا نخواهد کرد.

وی تأکید کرد: رعایت اصول نگهداری، انجام تعمیرات پیشگیرانه، افزایش سرعت بازسازی ناوگان و نوسازی اتوبوس‌های فرسوده، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند احتمال وقوع چنین حوادثی را کاهش دهد؛ هرچند درباره حادثه اخیر باید منتظر اعلام نظر نهایی کمیته فنی شرکت واحد ماند.