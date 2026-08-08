به گزارش خبرگزاری مهر، علی قمصری آهنگساز و نوازنده تار، از ۳۰ مرداد امسال در تالار وحدت تهران با تازه‌ترین پروژه خود با عنوان «آن چه گذشت ...» روی صحنه می‌رود؛ اثری که به گفته او در امتداد تجربه‌های او در روایت‌پردازی با موسیقی ایرانی شکل گرفته است.

در توضیحات تکمیلی این کنسرت آمده است:

«از ویژگی‌های شاخص «آنچه نگذشت …» سازبندیِ سیال آن است؛ اجرایی که در آن ترکیب سازها و صداها به‌طور پیوسته دگرگون می‌شود. گروه‌های مختلف نوازندگان و هم‌آوایان، گاه در جایگاه راوی و گاه در نقش همراه، با گفتگویی مداوم لایه‌های گوناگون اثر را شکل می‌دهند تا در نهایت، همه این تغییرات در یک بافت منسجم موسیقایی به هم برسند.

این اجرا با حضور ارکستر جوانان پارس‌زمین و دف‌نوازان هویار و همراهی هنرمندانی چون مصباح قمصری، اشکان مرادی، حمیدرضا یوسفی، صبا پاشائی، گروه هم‌آوایان «سکوت»، برگزار خواهد شد و در آن، سازهای ایرانی، هم‌آوایی و ارکستر در ساختاری واحد کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

قمصری طی سال‌های اخیر با پروژه مستقل «تار ایرانی» صدای تار را به شهرها و بناهای تاریخی ایران برد و در اجراهایی خارج از قالب متداول کنسرت، رابطه‌ای تازه میان موسیقی، جغرافیا و حافظه فرهنگی این سرزمین جست‌وجو کرد. «آنچه نگذشت …» را نیز می‌توان ادامه همان نگاه دانست؛ پروژه‌ای که این بار روایت خود را در قالب یک اجرای صحنه‌ای دنبال می‌کند.

وی پیش‌تر در آثاری همچون اپرای ایرانی «پیروز و پریزاد» و موسیقی نمایش «داستان شهریار» نیز تجربه‌هایی در پیوند موسیقی ایرانی با روایت و نمایش ارائه کرده بود. تازه‌ترین اثر او نیز بر همین رویکرد استوار است؛ اجرایی که در آن، موسیقی تنها موضوع شنیدن نیست، بلکه بستری برای روایت و تجربه‌ای مشترک میان نوازندگان و مخاطبان است.

«آنچه نگذشت …» با بهره‌گیری از ترکیب سازهای ایرانی، آواز گروهی و ارکستر، تلاشی است برای گسترش ظرفیت‌های اجرایی موسیقی ایرانی و ارائه روایتی معاصر از آن؛ روایتی که بدون فاصله گرفتن از ریشه‌ها، به زبان امروز سخن می‌گوید.

بلیت‌فروشی این کنسرت از روز دوشنبه ۱۹ مرداد ساعت ۱۳، از طریق سامانه بلیت فروشی «فیدیبوآرت» آغاز خواهد شد.