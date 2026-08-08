طرح دریاچه مصنوعی پارک چمران نیازمند اصلاح فنی است

به گزارش خبرگزاری مهر معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای البرز گفت: با دستور وزیر نیرو و معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، عملیات بازگشایی کانال در روز جمعه هفته گذشته انجام شد و یک نوبت آبیاری باغات منطقه از طریق چپرودخانه صورت گرفت.
جهانشاهی اظهار کرد: بر اساس قولی که داده بودیم، یک دوره آبیاری انجام شد و انشاءالله در آینده نزدیک نیز یک نوبت دیگر آبیاری صورت میگیرد تا وعده اجرای دو دوره آبیاری در سال جاری محقق شود. نوبت بعدی آبیاری در شهریورماه خواهد بود.
وی با بیان اینکه حدود یک میلیون مترمکعب آب برای این مرحله رهاسازی شد، افزود: با همکاری گروههای گشت، پرسنل شبکه آبیاری تهران و میرابها، تلاش شد همه باغها تحت پوشش آبیاری قرار بگیرند.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای البرز با اشاره به محدودیت منابع آبی استان تصریح کرد: با توجه به نیاز شرب البرز، تهران و قزوین، احتمال افزایش نوبتهای آبیاری در سال جاری کم است، اما با توجه به شرایط آبی سال آینده و پیشبینی بارشهای مناسب، چشمانداز امیدوارکنندهای پیش رو داریم.
جهانشاهی درباره سهمیه استان از سدهای امیرکبیر و طالقان گفت: تخصیص استان تا سالهای گذشته ۵۵ میلیون مترمکعب بود که با تلاشهای انجامشده به ۱۱۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت.
وی ادامه داد: اکنون با توجه به سند منابع آب و نیاز آبی استان در افق ۱۴۳۰ که بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب برآورد شده، درخواست بازبینی در تخصیصها مطرح شده و این موضوع در مرحله جمعآوری اطلاعات است.
این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی درباره سهم چهارباغ از آب سد طالقان گفت: این محدوده از نظر شرب بهرهمند است، اما در بخش کشاورزی، تأمین آب از طریق منابع زیرزمینی انجام میشود.
جهانشاهی همچنین از تکمیل رینگ سراسری آب در استان خبر داد و افزود: این رینگ یکی از مسیرهای خود را از چهارباغ عبور میدهد و پیشبینی میشود تا نیمه شهریور تکمیل شود؛ موضوعی که میتواند به بهبود وضعیت کمآبی غرب استان کمک کند.
وی درباره طرح دریاچه مصنوعی بالادست بزرگراه تهران-کرج نیز گفت: طرح اولیه از نظر فنی مورد تأیید شرکت آب منطقهای نبود و اصلاحات لازم به شهرداری کرج اعلام شده است؛ اکنون بر اساس طرحهای اصلاحشده، برنامهریزی برای اجرا در حال انجام است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای البرز در پایان با اشاره به وضعیت سد امیرکبیر خاطرنشان کرد: با وجود بارندگیهای مناسب، به دلیل افزایش خروجی نسبت به ورودی در فصل پیک مصرف، سد فعلاً به ظرفیت کامل نخواهد رسید، هرچند وضعیت آن نسبت به سال گذشته بهتر است و در مقایسه با متوسط بلندمدت ۵۶ ساله، همچنان حدود ۱۵ درصد عقب هستیم.
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