بازار سرمایه در جنگ توانست پایداری خود را حفظ کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رضاییپور، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، امروز شنبه 17 مرداد 1405 در نشست خبری روز خبرنگار با اشاره به عملکرد بازار سرمایه در جریان جنگهای یک سال گذشته، اظهار کرد: طی یک سال گذشته دو جنگ را پشت سر گذاشتیم که تبعات جنگ دوم همچنان جاری است و در این مسیر رهبر عزیزمان و بزرگان زیادی را از دست دادیم که جای آنها واقعاً خالی است.
وی افزود: جا دارد یادی کنیم از شهیدان بزرگواری که در این مسیر جان خود را فدا کردند و همچنین عزیزانی که به عنوان پشتیبان در این دو اتفاق، فداکاریهای زیادی انجام دادند.
رضاییپور با بیان اینکه یکی از حوزههایی که در جنگ نقش پررنگی داشت بازار سرمایه بود، گفت: بورسهای کالایی امروز یکی از حساسترین عرصههای تبادل کالا و مواد اولیه هستند و در تمام ایام جنگ، بورس کالا و بورس انرژی مشغول فعالیت بودند.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به تبع فعالیت بورسها، کارگزاریها نیز در سختترین روزهای جنگ پشت استیشنهای خود حاضر بودند و این چرخه خوشبختانه قطع نشد.
وی با اشاره به نقش سایر ارکان بازار سرمایه در تداوم فعالیت بازار گفت: پشتیبانی ارکان دیگر از جمله بورس کالا، بورس انرژی، سپردهگذاری مرکزی و سازمان بورس نیز وجود داشت، اما با توجه به جایگاهی که کارگزاریها به عنوان حلقه اتصال بین مشتریان دارند، خوشبختانه این بخش توانست پایداری خود را حفظ کند و در این زنجیره کوچکترین آسیبی از محل کارگزاری وارد نشد.
رضاییپور با اشاره به مشکلات شبکه بانکی در جریان جنگ اظهار کرد: یکی از شرکای تجاری ما بانکها هستند. با وجود اینکه بانکها نیز با مشکل مواجه شدند، این شبکه توانست پایداری خود را حفظ کند و به بازار خدمترسانی کند.
کانون کارگزاران پل ارتباطی بین ارکان و فعالان بازار بود
وی درباره عملکرد کانون کارگزاران در دوران جنگ گفت: کانون کارگزاران در این ایام پل ارتباطی بین کارگزاریها، ذینفعان بازار، پرسنل و سایر عزیزانی بود که در این مسیر فعالیت میکردند.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار افزود: در این دوره قطعی بازار، قطعی اینترنت و بعضاً اختلال در سامانهها را داشتیم و همکاران ما در کانون کارگزاران با توجه به رسالتی که داشتند، توانستند پل ارتباطی بین کارگزاریها، ارکان و بعضاً ذینفعان باشند.
وی ادامه داد: کمیتههای سازش ما به صورت روتین برگزار شد و حتی در دوره تعطیلی بازار نیز یک جلسه برگزار شد. زیرساخت پاسخگویی و شبکه آموزش نیز به صورت آنلاین فعال بود و پاسخگویی آنلاین انجام میشد.
رضاییپور با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در شرکتهای کارگزاری در دوره جنگ گفت: برخی عزیزان در شرایط سخت بازار احتمالاً توسط بنگاههای خود مجبور به ترک کار یا تعدیل نیرو شده بودند. همکاران ما در شبکهای که برای استخدام ایجاد کرده بودند، توانستند این افراد را با کمترین استرس و کمترین آسیب به واحدها و شرکتهای دیگر معرفی کنند و تقریباً میتوان گفت خروج نیرو از شبکه کارگزاری بسیار اندک بود.
جمعآوری نظرات بازار برای بازگشایی
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره به تعطیلی بازار پس از اتفاقات جنگی گفت: بعد از این اتفاقات، تعطیلی بازار را داشتیم و جلسات بسیار سنگین و پرچالشی برگزار شد.
وی افزود: در ایام بازگشایی بازارها، ما به حکم واسطه بین ذینفعان و سرمایهگذاران با بازار سرمایه، باید نظرات کل بازار را به صورت مکتوب و آنلاین جمعآوری میکردیم و این نظرات را در اختیار سازمان بورس قرار دادیم.
رضاییپور ضمن تشکر از مسئولان سازمان بورس گفت: باید از عزیزان در سازمان بورس تشکر کنیم که با تشریک مساعی و مشارکت تقریباً ۸۰ درصد بازار، تصمیمگیری کردند و شرایط را به خوبی مدیریت کردند؛ چه در فضای تعطیلی بازار و چه در فضای پس از بازگشایی.
وی همچنین از همراهی ارکان بازار سرمایه قدردانی کرد و گفت: جا دارد از ارکان بازار تشکر شود که همراهی کردند.
کارگزاریها برای تداوم تعطیلی بازار از درآمد خود گذشتند
رضاییپور با اشاره به نقش کارمزد در درآمد کارگزاریها اظهار کرد: شاید یکی از منابع درآمدی کارگزاریها کارمزد باشد، اما کارگزاریها با اصل خودگذشتگی برای تداوم تعطیلی بازار تا زمان آرامش بازار، جمعاً تصمیم گرفتند این شرایط را تحمل کنند.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ادامه داد: شاهد بودیم که پس از بازگشایی، بازار به شکل بسیار خوب و عالی و شاید خارج از تصور بازگشایی شد و این روند تا به امروز ادامه دارد.
وی با اشاره به تغییر رفتار سرمایهگذاران پس از بازگشایی بازار گفت: پس از بازگشایی، نقش اطلاعرسانی و بهخصوص حوزه خبر و گزارشهای تحلیلی پررنگتر شد.
رضاییپور افزود: امروز شاید بازار دیگر نیازی به آن حمایتها یا تزریق نقدینگیها نداشته باشد، چرا که سرمایهگذارانی که امروز رفتار آنها را تحلیل میکنیم، واقعاً وزن تحلیل بنیادی را بیشتر کردهاند و کمتر تحت تأثیر اخبار قرار گرفتهاند.
وی این تغییر را قابل توجه دانست و از اصحاب رسانه و فعالان حوزه اطلاعرسانی در بازار سرمایه تشکر کرد.
ضرورت تقویت محتوای تحلیلی بازار سرمایه
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره به بررسیهای انجامشده در حوزه اطلاعرسانی و خبررسانی گفت: بر اساس بررسیها و بازخوردهایی که از فعالان بازار گرفته شد، جمعبندی نظرات در حوزه اطلاعرسانی و خبررسانی انجام و یک آسیبشناسی نسبتاً جامع صورت گرفت تا از این فرصت برای هدفگذاری در آینده و مدیریت محتوا و گزارشهای تحلیلی استفاده شود.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه با سرعت زیادی در حال تغییر و تحول است، گفت: ما هر روز که سر کار میآییم، با ابزارهای مالی جدید و اتفاقات جدیدی مواجه هستیم. ممکن است این اتفاقات خارج از حیطه بازار سرمایه یا داخل آن باشد، اما به هر حال امروز پویایی بسیار زیادی در بازار سرمایه داریم و نیاز است به همه جوانب این بازار توجه کنیم.
رضاییپور افزود: در اینجا کمبود فضای رسانهای را احساس کردیم. در محیطها و اکوسیستمهایی که تغییرات زیاد است، نیاز داریم فضای رسانه و تولید محتوا مسلط به این تغییرات باشد و به صورت ۳۶۰ درجه این تغییرات را ارزیابی کند.
هوش مصنوعی و دادهها باید وارد فضای رسانهای بازار سرمایه شوند
وی با اشاره به ظرفیتهای جدید فناوری گفت: امروز هوش مصنوعی و دادههایی را داریم که شاید بتوان از آنها گزارشهای مفصل و عمیقی استخراج کرد و فضای گزارش، تحلیل و خبر را عمیقتر کرد.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ساختارهای نوین و ابزارهایی که در این حوزه فعال شدهاند، همچنین فضای مجازی که روزبهروز در حال تغییر است و الگوریتمهایی که برای خبرپراکنی و برجسته کردن موضوعات رونمایی میشوند، نیاز دارد حوزه رسانه نیز به این ابزارها مجهز شود و از آنها استفاده کند.
رضاییپور در پایان گفت: در کارگروه راهبری آموزش، با توجه به نوآوریهایی که در این حوزه احصا شده، اقدام به طراحی دورهای شده است و امیدواریم با ارائه فشرده این برنامه، فرصت بیشتری برای دریافت نظرات فعالان این حوزه فراهم شود.
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