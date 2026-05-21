به گزارش خبرگزاری مهر، کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با انتشار بیانیهای مشترک، با اشاره به بازگشایی موفقیتآمیز بازار سهام، اعلام کردند با تمام ظرفیت از ثبات بازار سرمایه حمایت میکنند.
آنها در بیانیه خود از عزم جدی سازمان بورس و اوراق بهادار برای حفظ ثبات، تداوم خدمترسانی و صیانت از اعتماد عمومی در بازار سرمایه قدردانی کرده و بر حمایت اعضای خود از نقدشوندگی و ثبات بازار سرمایه تأکید کردند.
متن کامل بیانیه به این شرح است:
بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی اقتصاد، شفافیت اقتصادی و هدایت سرمایهها به سمت تولید، در روزهایی که کشور شرایطی حساس و تعیینکننده را پشت سر میگذارد، بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، همافزایی و تصمیمگیریهای مسئولانه و شجاعانه است.
کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، به نمایندگی از طیف گسترده نهادهای مالی، شرکتهای سرمایهگذاری، سبدگردانها، تأمین سرمایهها، مشاوران سرمایهگذاری، هلدینگها، گروههای مالی، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی و شرکتهای کارگزاری کشور، مراتب سپاس و قدردانی خود را از ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای محترم هیئتمدیره و مدیران ارشد سازمان بورس بابت حضور مستمر، تعامل سازنده و پیگیریهای مسئولانه در مدیریت شرایط اخیر بازار سرمایه اعلام میدارند.
برگزاری جلسات تخصصی مستمر با ارکان بازار و حضور مستقیم مدیران ارشد سازمان بورس در فرآیند بررسی مسائل و دغدغههای فعالان بازار، نشاندهنده عزم جدی نهاد ناظر برای حفظ ثبات، تداوم خدمترسانی و صیانت از اعتماد عمومی در بازار سرمایه است. این همراهی نزدیک و مسئولانه، سرمایهای ارزشمند برای تقویت آرامش و تابآوری اقتصاد کشور به شمار میرود.
اکنون که پس از دورهای پرچالش، بازار سرمایه در مسیر بازگشت به شرایط عادی و ازسرگیری کامل فعالیتها قرار گرفته است و شاهد بازگشایی موفقیتآمیز و متعادل بازار سهام در روزهای اخیر بودهایم، دو کانون تخصصی بازار سرمایه بر خود لازم میدانند اعلام نمایند که تمامی اعضا و نهادهای مالی وابسته، با تمام ظرفیتهای تخصصی، عملیاتی، مالی و فناوری خود، در کنار بازار سرمایه، سرمایهگذاران و اقتصاد ملی ایستادهاند.
در همین راستا، خانواده بزرگ بازار سرمایه تعهد خود را در محورهای زیر مورد تأکید قرار میدهد:
۱- حمایت از نقدشوندگی و ثبات بازار:
تداوم حضور فعال نهادهای مالی و ارکان بازار در راستای حفظ تعادل معاملات، صیانت از دارایی سرمایهگذاران و کمک به آرامش و ثبات بازار سرمایه.
۲- تداوم خدمترسانی پایدار و امن:
حفظ پایداری زیرساختهای معاملاتی، سامانههای برخط، تسویه و خدمات مرتبط با سرمایهگذاران و تلاش برای ارائه خدمات بدون وقفه در تمامی شرایط.
۳- تسهیل و تسریع در تأمین مالی اقتصاد:
استفاده از تمامی ظرفیتهای تخصصی بازار سرمایه برای کمک به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، حمایت از تولید و تسریع در چرخه بازسازی و رشد اقتصادی کشور.
۴- توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم و حرفهای:
تقویت صندوقهای سرمایهگذاری، سبدگردانی تخصصی و ابزارهای حرفهای مدیریت دارایی با هدف صیانت از سرمایههای مردم و مدیریت ریسک در شرایط حساس اقتصادی.
۵- تقویت تابآوری و مقابله با هیجانات:
بهرهگیری از ظرفیت نهادهای مالی، شرکتهای سرمایهگذاری، هلدینگها و کارگزاران برای جلوگیری از رفتارهای هیجانی، ارتقای اعتماد عمومی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و بلندمدت.
۶- توسعه زیرساختها و همافزایی ارکان بازار:
تلاش برای ارتقای زیرساختهای فناوری، افزایش امنیت و پایداری عملیاتی و تقویت همکاری میان تمامی ارکان بازار سرمایه در راستای حفظ کارایی و شفافیت بازار.
ما معتقدیم بازار سرمایه، نماد بلوغ اقتصادی، اعتماد عمومی و توانمندی ملی در تجهیز و هدایت منابع به سمت توسعه کشور است. نهادهای مالی و کارگزاران عضو دو کانون، با تکیه بر دانش تخصصی، تجربه حرفهای و مسئولیتپذیری ملی، در کنار سازمان بورس و اوراق بهادار، تمام توان خود را برای حفظ ثبات، اعتماد و تداوم نقشآفرینی بازار سرمایه در اقتصاد ایران به کار خواهند گرفت.
