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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

نخستین طلای «یارا» قزوین در لیگ برتر دوچرخه‌سواری کشور

نخستین طلای «یارا» قزوین در لیگ برتر دوچرخه‌سواری کشور

قزوین- علی لبیب، رکابزن تیم یارا قزوین، در مرحله نخست لیگ برتر دوچرخه‌سواری کشور با کسب مقام نخست ماده استقامت در مسافت ۱۲۰ کیلومتر، نخستین طلای این تیم قزوینی را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست مسابقات لیگ برتر دوچرخه‌سواری کشور برگزار شد و علی لبیب، نماینده تیم یارا قزوین، در ماده استقامت و در مسافت ۱۲۰ کیلومتر با عملکردی موفق از خط پایان عبور کرد و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

این مدال طلا در شرایطی برای تیم یارا قزوین به دست آمد که این تیم پس از سال‌ها بار دیگر با حضور در لیگ برتر دوچرخه‌سواری کشور، نماینده استان قزوین در بالاترین سطح رقابت‌های باشگاهی این رشته است.

قهرمانی لبیب در نخستین مرحله لیگ برتر، شروعی امیدوارکننده برای یارا قزوین در این رقابت‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند انگیزه این تیم برای ادامه مسابقات و کسب عناوین بیشتر در فصل جاری را افزایش دهد.

کد مطلب 6913053

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